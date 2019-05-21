التجارة تنفي غلق سايلو الدور وتؤكد تسلم الكميات المسوقة من المزارعين

بدء سايلو الشرقاط بتسلّم أول كمية من الحنطة المحلية

بغداد – الصباح الجديد:

نفت وزارة التجارة اغلاق سايلو الدور ، وبينت انه توقف عن العمل لساعات اثر قيام الاجهزة الامنية باعتقال اثنين من فاحصي المختبر في السايلو قبل ان يعود الى اسئتناف العمل مجددا.

واوضح الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون ان التقارير التي اشارت الى اغلاق سايلو الدور عارية عن الصحة ، وقال ان سايلو الدور توقف عن العمل لساعات فقط اثر قيام احد الضباط على راس قوة امنية باعتقال اثنين من فاحصي المختبر في السايلو ما ادى الى ايقاف عملية التسويق ، مبينا ان محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل تدخل على الفور بعد اتصال من الوزارة واطلق سراح الفاحصين ومعاقبة الضابط.

واضاف ان سايلو الدور باشر اعماله مجددا وانه يواصل تسلم كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين .وكانت وكالات اعلام محلية زعمت ان سايلو الدور أغلق ابوابه امام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة .

وكان وزير التجارة محمد هاشم العاني تابع مع محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل آلية تسويق محصول الحنطة ومعالجة الاشكاليات في مراكز التسليم. وناقش الوزير مطلع الشهر الجاري مع وفد من صلاح الدين في مقر الوزارة استعدادات الوزارة للحملة التسويقية لمحصول الحنطة هذا العام واستيعاب الكميات المسوقة من الفلاحين والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستيعاب كميات الحنطة المتوقع تسلمها وبما يحقق انسيابية في عمليتي التسلم والخزن وزيادة الطاقات الخزنية للمحافظات ، ومنها محافظة صلاح الدين ، تلافيا للمعوقات التي قد تحدث اثناء الحملة التسويقية ، فضلا عن معالجة المشكلات التي اعترضت عملية التسويق خلال السنوات السابقة.

وشدد العاني ، حسب بيان للوزارة ، على ضرورة تعزيز المراكز التسويقية بالملاكات الفنية من فاحصي المختبر للحد من تاخر تسلم محصول الحنطة من الفلاحين وتلافي الزخم الذي يحصل جراء ذلك.

على صعيد متصل باشر سايلو الشرقاط التابع لفرع الشركة العامة لتجارة في صلاح الدين بتسلم اولى كميات الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين لهذا الموسم.

واوضح مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم محسن جبر ، ان سايلو الشرقاط التحق بمواقع فرع شركتنا في صلاح الدين بتسلم اولى كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين في المحافظة ، مؤكدا ان سايلو الشرقاط باشر بتسلم اولى الكميات وبلغت الكمية المتسلمة 413 طنا .

واوضح ان الكمية المتسلمة بلغت اكثر من 48 ألف طن وتوزعت على 6 مواقع (الشرقاط – تكريت-سامراء-العلم-بيجي-الدور)

واختتم بالقول ان توزيع الصكوك على الفلاحين بعد يومين من تسليم الحاصل مستمرة وحسب توجيهات وزير التجارة.

الى ذلك اكدت زهرة الكيلاني مدير عام القانونية والمشرف على محافظة صلاح الدبن ان العمل يتصاعد لتسلم الكميات المسوقة في جميع مراكز التسلم والتسويق في حين تجري عمليات الفحص المختبري بشكل اصولي لتحديد صلاحية الحنطة ونوعيتها حسب تصنيف الدرجات ، مشيرة الى أن محافظة صلاح الدين ستكون من المحافظات المتميزة هذا العام بتسليم الكميات المسوقة من الحنطة بعد زيادة مساحات الارض المزروعة بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء.

الكيلاني دعت الفلاحين والمزارعين الى الالتزام بالتوقيتات التي حددتها اللجنة العليا للتسويق في اليات التسلم كذلك الابلاغ عن حالات الخلل بهدف معالجتها وفقا لتوجيهات السيد وزير التجارة بمعالجة المعوقات خلال 24 ساعة وبما يضمن حقوق الفلاحين والمزارعين.