1000 اسم وهمي ضمن قوائم الأُجراء اليوميِّين في دائرة صحة بابل

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 1000 اسم وهمي في قوائم الأُجراء اليوميِّين في دائرة صحَّة محافظة بابل.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت “الغد برس”، نسخة منه، أنَّ “فريق عملٍ من شعبتي التحرِّي والضبط ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، قام بضبط رئيس لجنة تحويل الأُجراء اليوميِّين إلى عقودٍ، إضافةً إلى أحد أعضاء اللجنة؛ لقيامهما بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ من غير الأُجراء اليوميِّين للأعوام السابقة”.

وأضافت ان “الأسماء التي قامت اللجنة بإضافتها تصل إلى قرابة (1000) اسمٍ وهميٍّ تمَّ توزيعها بين المُؤسَّسات الصحيَّة.



والمُستشفيات كافة، أُضِيفَت خلافاً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (105 لسنة 2019)».

وأضافت إنَّ الفريق ضبط، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قوائم تحويل الأُجراء اليوميِّين إلى عقود، والأوليات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بهم في مُستشفى الحلَّة التعليميِّ العامِّ، فضلاً عن ضبط قوائم الأسماء وأقراص الـ(CD)».

وأشارت إلى أنَّه «تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهما استناداً لأحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات».