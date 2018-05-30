  • الأربعاء , 30 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • عبطان يؤكد دعمه لمنتخب طائرة البارالمبية في كأس العالم

عبطان يؤكد دعمه لمنتخب طائرة البارالمبية في كأس العالم

رياضة
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إعلام الشباب والرياضة
اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان على دعمه الكامل لمنتخب العراق لكرة الطائرة للمعاقين في بطولة كأس العالم والتي ستقام في هولندا خلال شهر تموز المقبل.
وقال الوزير خلال استقباله وفد المنتخب في مكتبه،أول أمس، ان الوزارة ستقدم دعمها المادي والمعنوي اصافة الى التكفل بكافة التجهيزات الرياضية للمنتخب خلال معسكره في الاردن اضافة الى مشاركته في بطولة كأس العالم التي ستقام في هولندا .
واضاف اننا نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي بان يحصد لقب بطولة كأس العالم وانهم قادرون على ذلك لاننا نمتلك منتخب شاب وطموح وفيه عناصر رائعة قادرة على تحقيق اللقب وسنقدم كافة الدعم والمساندة لهم لتحقيق اللقب ورفع راية العراق في المحافل العالمية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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