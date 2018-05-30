عبطان يؤكد دعمه لمنتخب طائرة البارالمبية في كأس العالم

إعلام الشباب والرياضة

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان على دعمه الكامل لمنتخب العراق لكرة الطائرة للمعاقين في بطولة كأس العالم والتي ستقام في هولندا خلال شهر تموز المقبل.

وقال الوزير خلال استقباله وفد المنتخب في مكتبه،أول أمس، ان الوزارة ستقدم دعمها المادي والمعنوي اصافة الى التكفل بكافة التجهيزات الرياضية للمنتخب خلال معسكره في الاردن اضافة الى مشاركته في بطولة كأس العالم التي ستقام في هولندا .

واضاف اننا نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي بان يحصد لقب بطولة كأس العالم وانهم قادرون على ذلك لاننا نمتلك منتخب شاب وطموح وفيه عناصر رائعة قادرة على تحقيق اللقب وسنقدم كافة الدعم والمساندة لهم لتحقيق اللقب ورفع راية العراق في المحافل العالمية.