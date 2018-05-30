اليوم.. انتخابات اتحاد كرة القدم بإشراف ممثل فيفا والآسيوي

«الدولي» يشدد على احترام الاستقلالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل ممثل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة بغداد، لمراقبة انتخابات الاتحاد العراقي للعبة، المقرر إقامتها اليوم الخميس في أحد فنادق العاصمة بغداد.. وقال عضو اتحاد الكرة فالح موسى في تصريحات صحفية: وصل مساء أول أمس إلى مطار بغداد الدولي ممثل الاتحادين الدولي والآسيوي منعم فاخوري، وسيكون عدد من أعضاء الاتحاد في استقباله، لافتا إلى أن سبب زيارة فاخوري أتت بتكليف من الاتحاد الدولي للاشراف على انتخابات اتحاد الكرة.

وأوضح أن الاتحاد العراقي أكمل التحضيرات اللازمة لإقامة الانتخابات، المقررة اليوم الخميس، وأنه تم الإعلان عن الموعد من أجل إتاحة الفرصة لمن يرغب في الحضور وتغطية المؤتمر الانتخابي.. يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

من جانبه، بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برسالة إلى الحكومة العراقية، ووزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، شدَّد خلالها على ضرورة احترام استقلالية الاتحاد العراقي، وعدم التأثير عليه من أي طرف.

وشدد الفيفا، في رسالته، على أن انتخابات الاتحاد العراقي، ستقام في موعدها المحدد، بنهاية الشهر الجاري.

وأكد فيفا، أن الحكومة العراقية ملزمة بعدم التدخل في شؤون واستقلالية الاتحاد العراقي، وأن الاتحاد ملزم بإدارة شؤونه دون أي تأثير من طرف ثالث.. وأشار فيفا، إلى أنه يتوقع أن تُجرى انتخابات الاتحاد العراقي بـ31 آيار المقبل، بشكل يتطابق مع النظام الداخلي للاتحاد العراقي، وقواعد الانتخابات الخاصة به، دون أي تدخل من قبل الحكومة العراقية، أو أي طرف ثالث ومنها المحاكم الاعتيادية.

ونوه فيفا، بأنه سيتابع عن قرب، انتخابات الاتحاد العراقي، والتطورات ذات الصلة بجلسة الاستماع أمام محكمة الجنايات لهيئة النزاهة. وأوضح فيفا، أنه في حال تعرض الاتحاد العراقي لكرة القدم، لأي تدخل بما يتعارض مع المادة 14 والفقرة 1 من المادة 19 من النظام الداخلي للفيفا، فإن ذلك سيؤدي إلى تجميد أنشطة الاتحاد.

واختتم فيفا رسالته، بالإشارة إلى أن الاتحاد العراقي، أحاطه علما بمضمون قانون 16 لعام 1986، الذي تبين أنه يتضمن بنودا تتعارض مع متطلبات الفيفا ونظامه الداخلي ولوائحه ومبادئه.

يشار إلى ان المدة السابقة، شهدت استبعاد عدد من المرشحين بسبب عدم حصولهم على الاجراءات القانونية التي وضعتها قوانين الانتخابات ولوائحها، ولا سيما النجم عدنان درجال الذي عاد من قطر بعد غربة دامت لنحو 21 عاماً ليدخل على خط الانتخابات مباشرة ساعياً إلى الفو ز برئاسة اتحاد الكرة المركزي.