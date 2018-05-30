«رياضة أهل الحق» تفتح آفاق التعاون مع اتحاد الكرة الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

في مبادرة تهدف الي فتح أفاق التعاون بين المؤسستين ،قام وفد من القسم الرياضي لحركة عصائب أهل الحق بزيارة الى الأتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة في مقرة في بغداد.

وتحدث مدير القسم الرياضي لحركة عصائب أهل الحق علي الصرخي قائلاً ،أن هذه الزيارة تحمل في طياتها العديد من المضامين الأيجابية ،ومنها أقامة عدد من البطولات والنشاطات المشتركة والخاصة بالفئات العمرية مع البحث والأطلاع على الخطط القادمة للأتحاد وكيفية الأرتقاء بمستوى اللعبة وتكوين قاعدة رصينه لها في العراق وكذالك تقديم عدد منها الأتفاق على تنظيم مباراة ودية دولية للمنتخب مع فرق عربية واسيوية.

من جانبة رحب رئيس الأتحاد العراقي المركزي للعبة الاستاذ مناف فاضل بهذه الخطوة وعدها ذات فائدة كبيرة للطرفين في وقت أن أتحاده سيفتح أبوابة لأي جهة تعمل على خدمة كرة الطائرة العراقية.