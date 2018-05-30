8 دول تعلن رسمياً مشاركتها في بطولة بغداد الدولية بالمبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقى الاتحاد المركزي للمبارزة موافقات 8 دول للمشاركة في بطولة بغداد الدولية بالسيف العربي للمتقدمين التي تنطلق للمدة من 7 ولغاية 10 من شهر حزيران المقبل، في فندق الشيراتون او فلسطين صرح بذلك رئيس اتحاد اللعبة، زياد حسن، الذي اشار إلى: ان الاتحاد العراقي تلقى الموافقات الرسمية عبر الايميل الرسمي من دول ( تركيا وكرواتيا واليونان وإيران والكويت وسوريا والمغرب ومصر) للمشاركة في البطولة الدولية التي ستكون سنوية، ولا سيما انها نالت دعم وتأييد ومباركة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ودائرة شؤون الأقاليم والمحافظات وقسم المركز الوطني للموهبة الرياضية وكذلك وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون الاقامة للأجانب، وكذلك سلطة الطيران في مطار بغداد الدولي وجميع الجهات الساندة التي تسعى للمساهمة في إنجاح البطولة الدولية.

ونوه إلى: ان إسبانيا وتونس لديهما الرغبة في المشاركة بالبطولة ايضا. موضحا: ان اتحاده يتوقع ان يزداد عدد الدول المشاركة في البطولة. وذكر: ان منتخبي سوريا والمغرب سيدخلان معسكراً تدريبياً يسبق البطولة، حيث أعلنا امكان وصولهما إلى بغداد يوم 5 من هذا الشهر نفسه.