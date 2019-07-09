200 الف دولار لتجميده بعد موته

الصباح الجديد – وكالات:

يخطط مهندس متقاعد لدفع مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني نحو (200 ألف دولار) مقابل تجميده بعد وفاته على أمل العودة إلى الحياة بعد مئات السنين ويكون قادرا على زيارة أقمار كوكب المشتري.

وسيجري مايك كارتر، وعمره 73 عاما، العملية في غضون دقائق من الوفاة، قبل نقله إلى الولايات المتحدة لتخزين جسده في منشأة متخصصة.

وتتضمن عملية تجميد الموتى المعروفة باسم Cryonics، خفض درجة حرارة الجثة إلى ما دون درجة التجمد في الدقائق التي تلي الموت مباشرة. وبدأ استعمالها في السبعينيات من أفراد يأملون في العودة إلى الحياة، عندما يجد العلماء علاجات للأمراض المزمنة أو عند توصلهم إلى طرق جديدة لإطالة حياة الإنسان.

ويعد كارتر عضوا في Cryonics UK، وهي مؤسسة خيرية مسجلة منذ عام 1991، يديرها متطوعون مدربون ومستعدون لتلبية الحاجة عندما يصاب شخص يرغب في التجميد. وشارك المهندس في ثلاث من أصل 15 عملية تجميد نُفذت حتى الآن في Cryonics UK.

وتقول المنشأة التي سيُخزّن فيها كارتر، Alcor Life Extension في ولاية أريزونا، إنه يوجد لديها 170 فردا في المخزن، و1246 شخصا آخر حول العالم سجلوا أنفسهم للتجميد بعد الوفاة.