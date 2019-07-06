الطائرات الحربية السورية تقتل 14 مدنيا شمال غرب سوريا

الصباح الجديد ـ وكالات :

قتل 14 مدنيا بينهم سبعة أطفال في قصف صاروخي للقوات الحكومية على مناطق في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان امس السبت.

وذكر المرصد إن طائرات حربية ومروحيات نفذت امس السبت ضربات جوية على قرية محمبل في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل 13 شخصا بينهم سبعة أطفال. وقتلت امرأة في ساعة مبكرة السبت في قصف صاروخي لتلك القوات على أطرف بلدة خان شيخون في جنوب المحافظة، وفق المرصد.

وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، الى تصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وقتل منذ نهاية نيسان أكثر من 500 مدني جراء الغارات والقصف السوري والروسي، بالإضافة إلى 857 من الفصائل الجهادية والمقاتلة و722 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بحسب المصدر.

وألحق القصف والغارات منذ نهاية نيسان ، وفق الأمم المتحدة، أضراراً ب25 مرفقا طبيا على الأقل و45 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وتعرض مستشفى في بلدة كفرنبل الخميس الماضي لهجوم هو الثاني خلال شهرين.

وقال مسؤول من الأمم المتحدة الجمعة إن «الهجمات وقعت رغم تشارك إحداثيات هذا المستشفى مع أطراف النزاع ضمن مسعى مدروس بعناية لمنع أي هجمات».

وقال مارك كتس، نائب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لسوريا إنه» من المروّع استمرار الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية وتواصل النزاع في شمال غرب سوريا».

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.