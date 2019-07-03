التربية تُحدد أعمار قبول الطلبة في المدارس النهارية للعام المقبل

بغداد – الصباح الجديد

أصدرت وزارة التربية جملة من التعليمات الخاصة بإعمار الطلبة الذين سيتم قبولهم في الدراسة بالنسبة للمدارس النهارية للعام 2019 – 2020 ، وذلك بهدف انسيابية الدوام والحفاظ على رصانة العملية التعليمية والتربوية في البلاد .

وقال المكتب الإعلامي في بيان لهُ ان المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة أقسام التعليم العام والملاك بقبول الطالب في الصف الاول المتوسط اذا كان من تولد 2004 بالنسبة للذكور و2002 للإناث ، وكذلك الحال في الصف الثاني المتوسط فيتم قبول الطالب من مواليد 2003 من جنس الذكور و 2001 بالنسبة للإناث ، وتشير التعليمات الوزارية أن الطالب الذي يكون من مواليد 2002 يكون في الصف الثالث المتوسط ، اما الاناث فشرط ان تكون قد وصلت الى 2000 .

وأضاف أنه يحق قبول الطالب الذكر في الصف الرابع الاعدادي من يحمل مواليد 1999 وبالنسبة للإناث من تولد 1997 ، علاوة على ذلك يسجل الطالب في الصف الخامس للمرحلة الاعدادية من مواليد 1998 اذا كان ذكراً ، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 1996 ، وأخير من وصل الى مواليد 1997 بالنسبة للذكور فيتم قبولهُ في الصف السادس لذات المرحلة والإناث شرط ان تكون من مواليد 1995 ، منوهاً الى وجود شرط بقبول الطلبة لتلك المراحل ولكلا الجنسين في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم . لافتاً الى وجوب نقل الطلبة الراسبين لسنتين في صفوفهم عدا من اعتبرت لهم سنة عدم رسوب الى المدارس المسائية ، وأيضاً الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامي للمدارس النهارية فيتم نقلهم الى نظيرتها في المسائية وفقاً للتعليمات النافذة بهذا الأمر