غوغل: لن تحتاج إلى إصبعك بعد الآن

الصباح الجديد – وكالات:

“لن تحتاج إلى إصبعك بعد الآن”، بتلك الكلمات تحدث عدد من المواقع الإلكترونية عن القنبلة “الذكية” التي فجرتها شركة “غوغل” الأميركية.

ونشر موقع “سي نت” التقني المتخصص تقريرا يرصد فيه “القنبلة”، التي فجرتها “غوغل” خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي آي إس 2019” في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وأوضح الموقع التقني أن مؤتمر “غوغل” تركز بصورة كبيرة على إظهار المزايا الجديدة، التي دعمت بها الشركة مساعدها الرقمي الذكي “غوغل أسيستانت”.

ولن يحتاج المستخدم، أن يمسك الهاتف بين يديه في أثناء قيادته السيارة، لينشغل فقط بالطريق الذي أمامه، وكل ما سيحتاجه الشخص، أن يطلب من “غوغل أسيستانت” أن يذهب به إلى المنزل.

كما يمكن أن تتلقى الخرائط أيضا شتى الأوامر من المستخدم، خلال رحلته، مثلا أن يطلب منها توجيهه خلال الرحلة إلى أقرب محطة وقود، أو إلى أقرب سوبرماركت.

وأوضحت “غوغل” أيضا أن المساعد الذكي الخاص بها، سيدعم بصورة كاملة العمل على معظم تطبيقات التراسل الفوري “الدردشة”، مثل “واتسآب”، و”فيس بوك ماسنجر”، و”هانغ آوتس”، و”فايبر”، و”تلغرام”، والرسائل النصية القصيرة، بحيث أن المستخدم لن يحتاج لأن يتوقف بالسيارة أو يمسك هاتفه، بل سيقرأ له المساعد الرسالة التي وصلته، ويتمكن من الرد عليها من دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفه.