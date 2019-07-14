الجمعة المقبل.. تظاهرات مليونية في 14 محافظة احتجاجا على تردي الخدمات

تستمر حتى تحقيق مطالبها ومنها كشف الفاسدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت تنسيقية تظاهرة ١٩ تموز التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل ، انها ستكون في ١٤ محافظة وباعداد مليونية للمطالبة بالخدمات العامة.

وقال منسق التظاهرة خليل الناجي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “التظاهرة المرتقبة التي ستكون في ١٤ محافظة عراقية تظاهرة سلمية والجماهير ستطالب فيها بالخدمات التي تشهد نقصاً شديداً اضافة الى المطالبة بتوفير فرص العمل وكشف الفاسدين ونبذ المحاصصة المقيتة”.

وأضاف أن “هذه التظاهرات ستستمر لحين تحقيق مطالبها ولن تتوقف من دون ان يلمس المواطن تحسناً في الخدمات وتوفير فرص عمل خاصة للخريجين وبقية شرائح المجتمع من الشباب” ، موضحا أن “الجماهير متلهفة لهذه التظاهرة ونتوقعها ان تكون مليونية”.