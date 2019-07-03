  • الأربعاء , 3 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • العراق يتوصل إلى آلية لشراء الكهرباء والغاز من إيران رغم العقوبات الأمريكية

العراق يتوصل إلى آلية لشراء الكهرباء والغاز من إيران رغم العقوبات الأمريكية

آخر الأخبار
0 تعليق
6 views

بغداد – الصباح الجديد

قال مسؤول حكومي عراقي إن بغداد توصلت إلى آلية للدفع إلى إيران مقابل الغاز والكهرباء بالدينار العراقي.

قال المسؤول الحكومي لـ”فرانس برس” إن المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأمريكيين توصلوا بعد أشهر من المحادثات إلى آلية تمكن العراق من السداد لإيران عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي.

ووفقا لهذه الآلية لن تتمكن إيران من سحب الأموال، بل ستستخدمها حصرا لشراء سلع من خارج العراق.

يقول وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة إن العراق مطالب بسداد فاتورة معلقة بنحو ملياري دولار ثمنا لشراء كهرباء وغاز سابقا.

وأكد مسؤول أمريكي للوكالة ذاتها أن واشنطن على علم بهذه الآلية، غير أن السفارة الأمريكية في بغداد رفضت التعليق على الأمر.   

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.

وتريد واشنطن كبح النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق حيث تتمتع طهران بنفوذ سياسي وتجاري واسع.

وبالرغم من أن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فإنه يتقدم ببطء نحو استخراجها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة