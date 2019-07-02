مقررة البرلمان: مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف التربية الدرجات الخاصة

عبد المهدي لم يقدم السير الذاتية للمرشحين..

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت مقررة البرلمان خديجة علي امس الثلاثاء، ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف وزارة التربية والمناصب التي تدار بالوكالة، موضحة ان التمديد يحتاج فقط الى تصويت اعضاء البرلمان على الموضوع.

وقالت علي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “العطلة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تمدد من الثالث من تموز ولغاية الثالث من ايلول المقبل، ولكن البرلمان مازال مستمراً بعمله بسبب عدم حسم منصب وزير التربية”.

واضافت ان “ملف المناصب بالوكالة كان من المقرر انهاء هذا الملف في 30 حزيران الماضي، الا انه لم ينجز هذا الملف، وهو سبب اخر لاستمرار عمل البرلمان”، مبينة أن “رئيس الوزراء وبالرغم من ارساله الاسماء المرشحة للمناصب، الا انها لم تحصل على موافقة البرلمان بسبب عدم توفر السير الذاتية للمرشحين للمناصب الحكومية التي تدار بالوكالة”.

واشارت علي إلى ان “تمديد العمر التشريعي للبرلمان يحتاج الى تصويت اعضاء البرلمان على تمديد فترة العمل لانهاء جميع الملفات العالقة ومنها الكابينة الوزارية والمناصب التي تدار بالوكالة.

وكان اورد مجلس النواب امس، تمديد فصله التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل ما وصفه بإنجاز القوانين المهمة.