الرباط تستضيف جائزة الشارقة للإبداع العربي

تستضيف العاصمة المغربية الرباط فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها القادمة التي ستقام من 16 حتى 18 ابريل/نيسان.

وأكد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة خلال لقائه السيد الحسن عبايبة وزير الثقافة و الشباب المغربي في الرباط أن الدعم المستمر في دعم المبدعين والمثقفين في الوطن العربي والعالم من شأنها تعزيز الروابط والتقارب بين الشعوب ما جعل الشارقة حاضرة بشكل دائم على خارطة الوطن العربي والعالم عبر فعاليات وبرامج ثقافية متنوعة.

وأكد وزير الثقافة والشباب عمق العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية والمتحدة مثمنا جهود الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المستمرة في دعم الثقافة والمبدعين في مختلف مجالات الثقافة ما جعل للشارقة حضوراً لافتاً في الساحة العربية و الدولية.

من جانب آخر افتتحت دار الشعر بتطوان ليالي الشعر في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء بالمغرب بمشاركة عدد من الشعراء العرب و المغاربة والشاعر الكولومبي خورخي طوريس ميدينا وبحضور مسؤولين عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية.

وتتواصل ليالي الشعر في المعرض الدولي للنشر والكتاب وهي الليالي التي تنظمها دار الشعر بتطوان منذ أربع سنوات وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المغرب ودائرة الثقافة في الشارقة.

وكانت اليونسكو أعلنت في يونيو/حزيران 2017 اختيار الشارقة عاصمة للكتاب لسنة 2019، لتتسلم الراية من العاصمة اليونانية أثينا.

وتعهد المسؤولون في إمارة الشارقة إعطاء الكتاب «دوره الحقيقي المهم»، وذلك عند انطلاق فعاليات مبادرة «العاصمة العالمية للكتاب» التي تستمر عاما كاملا في مدينة الشارقة.

وذكرت اليونسكو أن الإمارة فازت «نظراً للطبيعة الابتكاريّة والشموليّة لترشيحها، فضلاً عن برنامج الأنشطة الذي تقدّمه والقائم على المجتمع المحلّي والاقتراحات المبتكرة لدمج وإشراك الأعداد الكبيرة من اللاجئين.»

وأوضحت ان الشارقة تعمل على «تعزيز ثقافة القراءة في الإمارات وتشجيع مبادرات جديدة للتغلّب على التحديات التي تواجه الإنتاج الأدبي في المنطقة وفي سائر العالم العربي.»

واختارت الشارقة شعار «إفتح كتابا تفتح أذهاناً» لفاعلياتها التي ستتواصل في اطار اختيارها عاصمة للكتاب حتى 22 ابريل/نيسان 2020