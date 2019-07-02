الحكيم يثمن ربط الحشد الشعبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

ثمن رئيس تيار الحكمة “المعارض” عمار الحكيم، امس الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، مؤكدا انتظار تنفيذه بشكل حازم وواضح.

وقال الحكيم في تغريدة على موقع تويتر، ان “حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والامنية وابعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني ، تعد من اهم الاولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك”.

وأضاف الحكيم:”نثمن التوجيه الصادر من رئيس الحكومة ، وننتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح “.

وكان أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يوم اول امس الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً ب‍الحشد الشعبي، وجاء في الأمر الذي تضمن عشر نقاط، تأكيده على «ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)».