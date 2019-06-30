الحكمة: اغلب المرشحين للدرجات الخاصة كبار في السن وعلى أبواب التقاعد

ايقاف صلاحيات من يشغل موقعاً بالوكالة بدءاً من اليوم

بغداد – الصباح الجديد:

أكد تيار الحكمة امس الأحد، أن العديد من المرشحين للمناصب والدرجات الخاصة على أبواب التقاعد ومن الخطأ توليهم المناصب، داعيا الى اختيار القيادات الشبابية.

وقال النائب عن الحكمة جاسم البخاتي في تصريح امس إن “اغلب الأسماء التي رشحها عبد المهدي للمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة هم من كبار السن وعلى أبواب التقاعد”.

وأضاف ان “ترشيح مسؤولين على أبواب التقاعد تكريس للنمطية وتكرار إدارات لم تقدم شيئا”، داعيا الى “ترشيح أسماء شبابية لتستطيع تقديم شي في تلك الدوائر”.

وأوضح البخاتي، أن “اغلب المناصب بالوكالة المرشحين هم متحزبين ولا يمكن تقديمهم على انه مستقلين”.

وفي السياق اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري امس الاحد، ان الصلاحيات الادارية والمالية لكل من يشغل موقع في الدولة العراقية بالوكالة تتوقف بدءاً من اليوم الاثنين.

وقال الشمري في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، انه “ابتداءً من اليوم تتوقف الصلاحيات الادارية والمالية لكل من يشغل موقعا في الدولة العراقية بالوكالة من بدرجة وزير او وكيل وزير نزولا للدرجات الدنيا التي تحتاج تصويت عليها من مجلس النواب او مجلس الوزراء استنادا للقانون “.

وأضاف الشمري أنه “ابتداءً من نهاية الدوام الرسمي ليوم 30 حزيران 2019 ولغاية نفاذ تعديل قانون الموازنة لعام 2019، نحذر كل المسؤولين من ارتكاب مخالفات قانونية وادارية ومالية لان ذلك سيضعهم تحت طائلة المحاسبة”.