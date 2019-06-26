الاردن تعلن عن تسهيلات بمنح فيزا لدخول العراقيين اليها

بغداد – الصباح الجديد

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن حكومته لن ترضى إلا أن تكون العلاقة الأردنية العراقية في أعلى مستوياتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية، الذي تعقده نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين تحت شعار “الاردن والعراق شراكة وبناء”.

واضاف الرزاز خلال حفل الافتتاح وتابعته العهد نيوز”، اليوم الاربعاء، “اننا سعداء بان نرى العراق يستعيد عافيته والقه، وسنقف إلى جانبه، وسنعمل سويا لتذليل العقبات والصعوبات والتحديات التي تعترض العمل المشترك وتطوير العلاقات الضاربة بالتاريخ بين الأردن والعراق”.

ولفت الرزاز إلى أن “الأردن والعراق تجاوزا العديد من العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز العلاقات بين البلدين”، مشيرا الى “وجود بعض التحديات وانه تم تشكيل فريق لمتابعتها اولا بأول”.

واردف، أن “تقارير يومية وخاصة، تأتينا بما يتعلق بالحصول على فيز من السفارة الأردنية في العراق”، لافتا الى ان “الاردن اتخذ عدة اجراءات لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات وذلك من خلال التقدم بطلبات لموقع وزارة الداخلية إلكترونيا وعن طريق مكاتب الطيران والنقل”.

واشار الى ان “الاردن والعراق ومصر تمتلك حضارات اعمار وبناء ولازالت اثارها شاهدة على ذلك، ونحن بناة المنطقة والوطن وبسواعدنا نستطيع معا ان نبني مستقبلا زاهياً”.

واكد ان “عملية البناء تتطلب عملا وجهودا من الحكومات المعنية والقطاع الخاص، وان هناك فريق عمل مع الحكومة العراقية تم من خلاله وضع أسس مهمة وقوية لبناء القطاع وتذليل الصعوبات”.

وأكمل: “أننا نعول في المرحلة القادمة على المقاولين العراقيين والاردنيين والمصريين، لإعادة التكامل بين دول الثلاث بشكل نفخر به”.