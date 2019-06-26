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  • الأمانة تمهل متجاوزين في بغداد الجديدة 72 ساعة لرفع تجاوزاتهم

الأمانة تمهل متجاوزين في بغداد الجديدة 72 ساعة لرفع تجاوزاتهم

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بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعطاء مهلة للمتجاوزين في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة 72 ساعة لرفع تجاوزاتهم.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “الامانة انذرت المتجاوزين في شارع 13 في بغداد الجديدة لرفع تجاوزاتهم عن الشارع المذكور خلال 72 ساعة فقط”، مبينة انه “بخلافه ستقوم دائرة بلدية بغداد الجديدة بإزالتها ورفعها بالكامل”.

واضافت ان “بلدية بغداد الجديدة تقوم في الفترة الاخيرة بحملات مكثفة لإزالة التجاوزات خصوصا تلك التي سببت أضراراً وتشويها للمنظر العام والتي استغلت الارصفة والشوارع لإنشاء أسواق ومحال متجاوزة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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