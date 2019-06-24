قصائد الأرق السريعة

زينب عساف
حرب
تُصابُ الحربُ بالهستيريا
كلما لمحتْ وجهها المشوّه
في مرآة،
لذلك تنسفُ المرايا كلّها.
موت
ماتَ وكان يعدو – بلا رجلين –
في حقلِ العدم الأبيض.
وعلى قماش الزائرين،
تنطبعُ نظرةٌ مذهولة
ورائحة طفلٍ وليدْ.
سعال
موجةٌ تشطرُ الأفق،
عصفورُ الرئتين
يحاولُ عبثاً أن يطير.
السعالُ نباحُ الوحدة.
حبّ ١
الحبّ بيتٌ نربّيه
داخل النافذة.
مانعينَ الغرباء من التلصّص.
حبّ ٢ (إلى شاعر)
عن ألم وهميّ كنتُ أكتب
أثبّت مسماراً على ورقة
وأراقب تشقّق اللغة.
في العشرين نلهو كثيراً!! …
تأتي أيام صامتة طويلة
نتعلّم فيها الغناء
أو إطلاق اللعنات
في الثلاثين لا يعودُ الحزن جذّاباً.