  • الإثنين , 24 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قصائد الأرق السريعة

ثقافة
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زينب عساف

حرب
تُصابُ الحربُ بالهستيريا
كلما لمحتْ وجهها المشوّه
في مرآة،
لذلك تنسفُ المرايا كلّها.

موت
ماتَ وكان يعدو – بلا رجلين –
في حقلِ العدم الأبيض.
وعلى قماش الزائرين،
تنطبعُ نظرةٌ مذهولة
ورائحة طفلٍ وليدْ.

سعال
موجةٌ تشطرُ الأفق،
عصفورُ الرئتين
يحاولُ عبثاً أن يطير.
السعالُ نباحُ الوحدة.

حبّ ١
الحبّ بيتٌ نربّيه
داخل النافذة.
مانعينَ الغرباء من التلصّص.

حبّ ٢ (إلى شاعر)
عن ألم وهميّ كنتُ أكتب
أثبّت مسماراً على ورقة
وأراقب تشقّق اللغة.
في العشرين نلهو كثيراً!! …
تأتي أيام صامتة طويلة
نتعلّم فيها الغناء
أو إطلاق اللعنات
في الثلاثين لا يعودُ الحزن جذّاباً.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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