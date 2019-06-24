قصائد الأرق السريعة

زينب عساف

حرب

تُصابُ الحربُ بالهستيريا

كلما لمحتْ وجهها المشوّه

في مرآة،

لذلك تنسفُ المرايا كلّها.

موت

ماتَ وكان يعدو – بلا رجلين –

في حقلِ العدم الأبيض.

وعلى قماش الزائرين،

تنطبعُ نظرةٌ مذهولة

ورائحة طفلٍ وليدْ.

سعال

موجةٌ تشطرُ الأفق،

عصفورُ الرئتين

يحاولُ عبثاً أن يطير.

السعالُ نباحُ الوحدة.

حبّ ١

الحبّ بيتٌ نربّيه

داخل النافذة.

مانعينَ الغرباء من التلصّص.

حبّ ٢ (إلى شاعر)

عن ألم وهميّ كنتُ أكتب

أثبّت مسماراً على ورقة

وأراقب تشقّق اللغة.

في العشرين نلهو كثيراً!! …

تأتي أيام صامتة طويلة

نتعلّم فيها الغناء

أو إطلاق اللعنات

في الثلاثين لا يعودُ الحزن جذّاباً.