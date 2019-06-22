تجريد أديداس من ‹خطوطها الثلاثة›

متابعة الصباح الجديد:

جردت محكمة أوروبية أديداس من خطوطها الثلاثة (ثري سترايب) المضمنة ضمن شعارها ، عدت ان التصميم ليس مميزاً بما فيه الكفاية ليستحق الحماية القانونية.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن الخطوط الثلاثة المتوازية التي توضع على كل منتجات الشركة، من أحذية إلى حقائب وأزياء رياضية، هي «علامة رمزية أعتيادية».

وأيدت المحكمة، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الحكم الصادر في العام 2016 من جانب الجهة المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الاتحاد، والقاضي بإلغاء تسجيل هذا التصميم كعلامة تجارية بعد الطعن من شركة أحذية بلجيكية.

وقالت المحكمة إن أديداس لم تستطع تقديم أي دليل على أن تصميمها يحمل ميزة تؤهله الحصول على الحماية القانونية في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة حجة الشركة بأن الشعار اكتسب سمة مميزة من خلال استعماله في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشركة قدمت فقط أدلة ذات صلة بخمس من الدول الأعضاء الـ 28 .

وتوصل قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبرغ مقراً لها إلى أن الكثير من الأمثلة التي قدمتها شركة «أديداس» لا يمكن قبولها نظراً لانها استعملت مخطط ألوان مختلفاً.

والحكم الصادر هو الأحدث في هذه المعركة القانونية المستمرة منذ وقت طويل بين أديداس ومنافستها البلجيكية «شو براندينغ يوروب» التي فازت منذ العام 2009 بحقها بوضع علامة تجارية لتصميم من خطين على منتجاتها، ما دفع الشركة الألمانية إلى إقامة دعوى.

واكدت متحدثة باسم الشركة ،ان «القرار يقتصر على نسخة محددة لعلامة الشرائط الثلاثة التجارية تتكون من ثلاثة شرائط سود متوازية على خلفية بيضاء وليس له أي تأثير على حماية العلامة التجارية الواسعة التي ما زالت لدى أديداس في أشكال مختلفة في أوروبا».

ولم تقرر الشركة ما إذا كانت ستستأنف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.