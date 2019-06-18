التخطيط تستحدث اقساماً جديدة للدراسات العليا في الجامعات العراقية

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن استحداث اقسام جديدة للدراسات العليا في الجامعات العراقية لتأمين اختصاصات تلبي بيئة العمل المستقبلية.

وقالت مدير عام دائرة التنمية البشرية في الوزارة عقود حسين في بيان تلقت “الغد برس”، نسخة منه، ان “دائرة التنمية البشرية، قسم سياسات التربية والتعليم قامت بإستحداث الدراسات العُليا في الاختصاصات التي يتطلب رفع مستوى القوى العاملة لرفد سوق العمل بها للارتقاء بمستواه في كافة المجالات”.

واضافت حسين انه “تم ايضا استحداث الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية القانون ، جامعة ذي قار بالاضافة الى استحداث الماجستير في علوم الحياة ، كلية التربية القرنة في جامعة البصرة كذلك استحداث الماجستير في التشريح والانسجة والاجنة ، كلية الطب البيطري في جامعة المثنى، فضلا عن استحداث الماجستير في الطرق والنقل ، كلية الهندسة في جامعة الكوفة”، مبينة انه “تم استحداث الماجستير في اللغة الانكليزية، الآدب، كلية التربية في جامعة الكوفة بالاضافة الى استحداث الدبلوم العالي في الهندسة المدني ،كلية الهندسة في جامعة ذي قار”.

وتابعت ان “قسم السياسات التربية والتعليم قام ايضا باستحداث الدكتوراه في الكيمياء العامة في كلية العلوم في جامعة كركوك وكذلك استحداث الماجستير في القراءات القرآنية في كلية الامام الاعظم بالاضافة الى استحداث دراسة الدكتوراه في التربية فيزياء في كلية العلوم الصرفة جامعة الانبار واستحداث الدكتوراه في الهندسة المدني في كلية الهندسة جامعة الانبار وكذلك استحداث الدبلوم العالي في علوم الحاسبات في امن المعلومات والدبلوم العالي في التحليلات المرضية في الجامعة المستنصرية”.

واشارت الى “استحداث الماجستير في هندسة المنظومات في كلية هندسة المعلومات في جامعة النهرين وفضلا عن استحداث الماجستير في الهندسة البيئية في كلية الهندسة جامعة الموصل واستحداث الدكتوراه في الهندسة المدنية في جامعة الانبار والماجستير في هندسة نظم الاتصالات الضوئية وايضا الماجستير في هندسة الاتصالات”.

وبينت انه “تم استحداث الدبلوم العالي والماجستير في الملاحة والتوجيه في الهندسة الكهرووميكانيكية بالاضافة الى استحداث الدكتوراه في هندسة النظم الكهروميكانيكية والدكتوراه في هندسة الطاقة المتجددة في الجامعة التكنولوجية”.