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الطاقة النيابية ترصد هدر 460 مليار دينار بعمل شركات النقل في وزارة النفط

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بغداد – الصباح الجديد :

افاد مصدر نيابي مطلع، الثلاثاء، بأن لجنة النفط والطاقة النيابية، رصدت هدراً مالياً بلغ 460 مليار دينار بسبب تعاملات شركات النقل في الوزارة.

وقال المصدر لـ”الاخبارية”، إن “البرلمان يعتزم تفعيل اجراءات استجواب وزير النفط ثامر الغضبان، على خلفية ما كشفته لجنة النفط والطاقة من ملفات فساد بلغت مليارات الدنانير”.

وبين أن “اللجنة رصدت هدراً بلغ 460 مليار دينار في تعاملات شركات النقل بوزارة النفط خاصة عقد الشراكة للشركة العربية لنقل البترول”.

واوضح المصدر، أن “عدد من المختصين، طالبوا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد باخذ دوره في التحقيق بهذا الصدد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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