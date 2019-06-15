البرازيل تفتتح كوبا أميركا بثلاثية «بيضاء» في شباك بوليفيا

«تيتي» يطالب الجماهير بالصبر

ريودي جانيرو ـ وكالات:

سجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر امس، على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة الـ46 من بطولة كوبا أميركا، التي تتضيفها البرازيل حتى 7 تموز المقبل.

سجَّل كوتينيو، هدفين للمنتخب البرازيلي، الأول في الدقيقة (50) من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة (53)، فيما سجَّل البديل إيفرتون، الهدف الثالث في الدقيقة (84).. وحصد المنتخب البرازيلي، أول 3 نقاط له بالبطولة، يتصدر بهم المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا فنزويلا، وبيرو، فيما تذيلت بوليفيا المجموعة. ويلتقي المنتخب البرازيلي، نظيره الفنزويلي، فجر الأربعاء المقبل، فيما تلتقي بوليفيا مع بيرو، مساء بعد غدٍ الثلاثاء.وساعد مستوى بوليفيا المتواضع، منتخب البرازيل، لكسر لعنة القميص الأبيض، الذي لم يرتديه لاعبو السيليساو منذ عام 1957 في أي مباراة رسمية.

وارتدت البرازيل اللون الأبيض، عندما خسرت في المباراة الأخيرة بكأس العالم 1950 أمام أوروجواي وكذلك في نهائي بطولة أمريكا الجنوبية، المكافئة لكأس كوبا أميركا، أمام باراجواي في 1953. وتسبب ذلك في مطالبة المسؤولين بتصميم قميص جديد باللون الأصفر.

ومنذ ذلك الحين، وخلال ارتداء اللون الأصفر، أو حتى اللون الأزرق البديل، أحرزت البرازيل كأس العالم 5 مرات وهو ما يزيد عن أي منتخب آخر.. وقررت البرازيل ارتداء اللون الأبيض مجددًا؛ تقديرا للمنتخب الفائز ببطولة أميركا الجنوبية للمرة الأولى في عام 1919.

وطالب مدرب منتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي «تيتي» الجماهير بضرورة «الصبر على الفريق»، الذي فاز في مستهل مشواره ببطولة كوبا أمريكا المقامة على أرضه أمام بوليفيا 3-0.وقال «تيتي» في مؤتمر صحفي عقب المباراة من ملعب مورومبي بمدينة ساو باولو: «أخطأنا في العديد من التمريرات خلال الشوط الأول، بعد 20 دقيقة جيدة، لكننا لم نسجل».

وأوضح: «عندما لا تقدم أفضل ما لديك، فلا ينبغي أن تنتظر من المشجع أن يتفهم ظروفك، سيبدأ في الهتاف ضدك، هذا الأمر عشته في الفرق الكبيرة التي مررت بها، خاصة عندما تكون الكرات هي تمريرات من الظهير لقلب الدفاع ومن قلب الدفاع للظهير»، مقرا بأن هذه الهتافات تؤثر على الفريق بالسلب من الناحية المعنوية.وأضاف: «لكن، أحيانا يكون من اللازم القيام بهذا التبادل في الكرات لبناء الهجمة، علينا أن نفهم ذلك».

وأشار تيتي إلى أن المباراة الافتتاحية ستفيده من خلال استغلال الأمور الإيجابية وتصحيح الأخطاء للمباريات المقبلة، أمام فنزويلا وبيرو، وهي العقبات التي ينبغي على البرازيل تخطيها لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من كوبا أميركا.

من جانبه، قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أميركا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق «تحطم بعد تسجيل البرازيل للهدف الأول من ركلة جزاء»، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (فار).

وصرح فييجاس «في الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة».وأقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، لركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).. وقال المدرب «إذا أراد فريق التأهل لربع النهائي، فعليه أن يصل لمرمى الخصم، لكن البرازيل لم تسمح لنا بذلك»، متمنيا أن تتحسن بوليفيا هجوميا أمام بيرو وفنزويلا.

قطر تستعيد نجمها قبل المعترك اللاتيني

خاض المنتخب القطري مرانه، أمس الأول، على ملعب «سنترال بارا»، وهو الأول بعد وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وسط أجواء من السرية التامة، بعيدا عن الكاميرات، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019.

ورفض الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، حضور أي وسيلة إعلامية، إلا في مران امسعلى ملعب «ماراكانا»، الذي سيحتضن مباراة العنابي أمام باراجواي، مساء اليوم.وجرى التدريب بمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم بسام الراوي، الذي تعافى من الإصابة، وبات جاهزا للمشاركة كأساسي.

وأثير الجدل طوال الفترة الماضية حول إمكانية مشاركة قلب الدفاع، الراوي، لكن اللاعب تواجد في التدريبات، وظهر بحالة فنية وبدنية جيدة.ويشهد معسكر المنتخب القطري في ريو دي جانيرو، حالة من التفاؤل الكبير، وثقة أيضا في قدرة اللاعبين على الظهور بصورة جيدة خلال البطولة.ويتنافس المنتخب القطري ضمن المجموعة الثانية، مع الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.