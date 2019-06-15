العراق يجري مراجعة أخيرة لأنبوب النفط عبر الأردن

غازبروم تدرس استثمار حقل المنصورية الحدودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت السفيرة العراقية لدى الأردن، صفية السهيل، إن العراق يجري مراجعة أخيرة لمسار أنبوب النفط المتفق على تسييره من مدينة البصرة إلى مدينة العقبة الأردنية.

وأضافت أن وزارة النفط العراقية تدرس أفضل الخيارات المتاحة لمسار أنبوب النفط الذي يعتبر مشروعاً ستراتيجياً لكلا البلدين وسيمكن العراق من تصدير النفط الخام من خلال مياء العقبة الأردني.

وأكدت السهيل: «جرى تغيير مسار الأنبوب المقترح عدة مرات وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي كان يعاني منها العراق»، مشيرة الى أن بعد عودة الأمن لم تعد هنالك مخاوف أو مخاطر على الأنبوب.. وأن الحكومة حريصة على تسريع إجراءت مد الأنبوب حالما تنتهي الدراسات اللازمة التي تقوم بها وزارة الطاقة ومن ذلك تحديد المسار النهائي الذي سيمر منه الأنبوب.

وكان العراق والأردن وقعا في التاسع من نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كيلومترا لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بمدينة العقبة الأردنية بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً.

ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة.

ويتضمن المشروع أنبوبا فرعيا بطول 60 كيلومترا يصل لمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة، إذ سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليوني برميل نفط مكرر يوميا.

كما نصت الاتفاقية الإطارية على أن يعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الأردني بالنفط الخام الذي يمر عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي بموجب عقود شراء بين الجهات المختصة في البلدين، وتحدد الكميات والأسعار في العقود، خلال فترة لاحقة.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، في تصريح لـ «العربي الجديد»، إن العراق سيبدأ قريباً بتوريد النفط الخام للأردن بموجب اتفاق بين البلدين.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي لغازبروم نفط الروسية ألكسندر ديوكوف إن الشركة تخطط لزيادة توزيعات أرباحها إلى 50 بالمئة من صافـي الربـح فـي الأجـل المتوسـط.

وقال ديوكوف خلال الاجتماع العام السنوي إن «الشركة مهتمة بالتوسع في العراق، إذ تتولى تطوير حقل بدرة»، مضيفا أن شركته «تفحص حقل المنصورية الغازي قرب الحدود مع إيران».

ومن المتوقع أن تطلق وزارة النفط عطاء لتطوير الحقل هذا العام.

كما وتعتزم غازبروم زيادة الطاقة الانتاجية في حقل سرقلة باقليم كردستان. وتسعى الشركة لزيادة طاقة الانتاج 25 بالمئة عن طريق حفر بئر ثالثة في الحقل.

وبلغ الإنتاج اليومي المتراكم للحقل 35 ألف برميل في حين تعتزم الشركة، إنتاج 1.2 مليون طن في حقل سرقلة العام الحالي، ستكون حصتها منها أكثر من 0.5 مليون طن.

وتشارك غازبروم في مشروعين باقليم كردستان في امتيازي «شاكال» و»كرميان».