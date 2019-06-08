2.5 مليون طن كميات الحنطة المسوقة حتى امس الاول

من تسع محافظات فقط..

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني امس السبت، عن تسويق 2459200،892 طنا من محصول الحنطة في تسع محافظات لغاية يوم 7 حزيران الحالي، مؤكدا تصاعد وتيرة التسويق بعدد من المحافظات.

وقـال العاني، في بيـان تلقـت “الصباح الجديد” نسخـة منـه، إن “حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من 15 نيسان 2019، لغاية 7 حزيران 2019، بلغـت 2459200،892 طنا”.

وأضاف الوزير العاني، أن “تلك الحصيلة كانت بواقع 2229499،342 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى”، مبينا أن “مجموع تسويق الحنطة الدرجة الثانية بلغ 220778،629 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الثانية، اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 8922،921 طنا”.

وأشار وزير التجارة، إلى أن “محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة”.

وبيـن، أن “المحافظـات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل وديالى والانبار وصلاح الديـن وكركـوك .

وكان وزير التجارة قد اعلن في منتصف نيسان الماضي بدء الموسم التسويقي في عدة محافظات عراقية موضحا بأن هذا الموسم سيكون الاكبر من حيث استلام الكميات المسوقة من الحبوب في ظل توقعات ومؤشرات زيادة مساحات الارض المزروعة وتوفر الاجواء المناسبة.