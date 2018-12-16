  • الأحد , 16 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التخطيط: 17 ساعة يومياً معدل تجهيز الكهرباء من الشبكة الوطنية

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط، أمس الاحد، ان معدل عدد ساعات تجهيز الكهرباء من الشبكة العمومية بلغ 17 ساعة يوميا، مبينة ان 98% من الاسر تستعمل الغاز السائل في عملية الطبخ.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في ييان صحافي، ان «الجهاز المركزي للإحصاء والادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط نفذ مسح وتقويم الفقر في العراق لعام ٢٠١٨ إذ بين ان معدل عدد ساعات تجهيز الكهرباء من الشبكة العمومية بلغ 17 ساعة يوميا».
وأضاف ان «تجهيز الكهرباء من المولدة المشتركة بلغت 6 ساعات يوميا».
ومضى الهنداوي الى القول، ان «98% من الاسر تستعمل الغاز السائل في عملية الطبخ»، مبينا ان «92% من الأسر ترتبط وحداتهم السكنية بشبكة الماء العمومية».
في السياق، اكد مجلس الوزراء، أمس الاحد، الهدف من قرار استمرار الكهرباء بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية.
وخول المجلس، في بيان له، وزارة الكهرباء صلاحية الاستمرار بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية لغاية 31/12/2018.
واضاف، ان «المجلس استثنى التعاقد من احكام المادة (4/ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018، والتي تنص على مراعاة عدم الدخول باي التزام تعاقدي بعد تاريخ 15/12/2018، باستثناء المشاريع الاستثمارية المستمرة والتي لها تخصيصات مالية ضمن موازنتها في السنة اللاحقة».
واشار المجلس الى ان «القرار يهدف الى استمرار الوزارة في تأمين ساعات تجهيز الكهرباء الى المواطنين».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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