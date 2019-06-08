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الحكمة يجدد التلويح بالمعارضة ويعد الحكومة ضعيفة وفي “مرحلة خطرة”

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد النائب عن تيار الحكمة أسعد ياسين المرشدي امس السبت، أن الذهاب إلى “المعارضة الإيجابية التقويمية” هو أحد الخيارات لكتلته في حال عدم توجه الحكومة بالشكل الصحيح، عادا أن كتلاً “متنفذة سيطرت” على القرار السياسي.
وقال المرشدي في تصريحات صحفية اطلعت عليها الصباح الجديد، إن “العملية السياسية الحالية ضمن عمل الحكومة قد انحرف مسارها وباتت ضعيفة، ما تولد عنها حكومة ضعيفة للأسف الشديد”، مبيناً أن “خيار المعارضة الايجابية التقويمية ما زال هو أحد الخيارات المهمة والتي نركز عليها بحال عدم توجه الحكومة بالشكل الصحيح”.
وأضاف المرشدي، أن “انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح نتج عنه أن رئيس مجلس الوزراء أدخل نفسه وحكومته للأسف الشديد في نفق الكتل السياسية، حيث سيطرت على القرار بعض الكتل السياسية المتنفذة”، مستبعداً “نجاح الحكومة طالما استمرت في تمسكها بهذا الأسلوب وهذه الطريقة غير الفاعلة”.
وأشار المرشدي، إلى أن “أغلب الكتل التي تعهدت له وأبرمت اتفاقا معه تنصلت عندما أخذت مستحقاتها، وجعلته وحيداً في المعترك السياسي، وكانت نتيجة تلك الاتفاقات حكومة ضعيفة وهي في مرحلة خطرة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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