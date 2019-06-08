الحكيم يدعو الى حفظ حقوق الصابئة واستثمارهم في بناء الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، الى إستثمار طاقات المكون الصابئي في بناء الدولة.

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم استقبل “رئيس طائفة الصابئة المندائيين ستار جبار حلو، وشكر مشاعره الطيبة وتهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”.

وأكد السيد عمار الحكيم، “أهمية حفظ حقوق المكون الصابئي كمكون أصيل من مكونات الشعب العراقي واستثمار الطاقات والإمكانات المتوفرة لديهم في عملية بناء الدولة وإصلاح مؤسساتها”.

وشدد في الوقت ذاته “على أهمية استثمار الأجواء المباركة بمناسبة عيد الفطر في تعميق الوئام والوحدة بين مختلف المكونات العراقية وترسيخ السلم المجتمعي بما يعزز حفظ الهوية الوطنية ونبذ الطائفية والعنصرية على وفق قاعدة احترام الخصوصيات”.