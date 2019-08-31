أوهام بصرية خادعة ومحيرة للدماغ!

الصباح الجديد – وكالات:

ابتكر مصمم المشاهد البصرية، Lenstore، أمثلة من الأوهام المحيرة للعقل، مع تقديم بعض التفسيرات بشأن سبب خداعها لعيني المشاهد.

وتتضمن المجموعة شرحا لـ Ebbinghaus Illusion، الذي يوضح كيف يمكن أن تبدو الأجسام ذات الحجم نفسه، أكبر أو أصغر وفقا لما يحيط بها.

ويمكن أن يفسر الوهم البصري هذا، سبب رؤية القمر المكتمل بحجم كبير في أثناء ظهوره.

وعندما يكون القمر منخفضا في الأفق، يمكن مقارنته بالعديد من الأشياء الأرضية، مثل المباني والأشجار، ما يجعله يبدو ضخما. ومع ذلك، عند يظهر في السماء يبدو أصغر حجما مقارنة بالمساحة الكونية السوداء الشاسعة.

وتشرح أوهام Lenstore أيضا عمى الحركة، وكيف يمكن للخلفيات المظلمة والمشرقة أن تغير من إدراكنا للون نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الوهم البصري يقدم للناظر الصورة المرئية على غير حقيقتها دائما، اذ تكون الرؤية خادعة أو مضللة. وتعطي المعلومات التي تجمعها العين المجردة وبعد معالجتها بواسطة الدماغ، النتيجة لن تطابق المصدر أو العنصر المرئي.