الهام شاهين تحضر لفيلمين سينمائيين

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين انشغالها بالوقت الحالي بالتحضير لعملين سينمائيين هما “حظر تجوال” و “أهل العيب”.

وعن مشاركتها في الموسم الــــدرامــي الرمضاني المقبل، اشارت شاهين الى أنها لم تحدد موقفها من الموضوع، مؤكدة أنها لا تعرف بعد مصير مسلسلها “اضطراب عاطفي” خصوصاً أن تحضيرات العمل توقفت بنحو مفاجئ ولم يحصل تطور في ما يخص هذا الموضوع.

يذكر أن فيلم “أهل العيب” الذي ستشارك به إلهام شاهين سيكون من بطولتها الى جانب الممثلين منة شلبي ومحمد ممدوح وإياد نصار، ومن إخراج محمد ياسين، وتأليف تامر حبيب، وسيبصر النور في عام 2020.

من جانب اخر ردت الهام شاهين على الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارتها سوريا، للمشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61 برفقة عدد من الممثلين المصريين، بدعوى انها مساندة للحكومة السورية بصورة علنية، قائلة انها جاءت الى سوريا بمحبة وإنها سعيدة لعودة الحياة الى طبيعتها من جميع النواحي وان حفل افتتاح المعرض كان مميزا، وزيارتها كانت آمنة وطبيعية. وأضافت “أكثر مرة لمست فيها عودة الحياة الطبيعية تماما، زرتها مسبقا مع الفنان فاروق الفيشاوي ومرة أخرى مع الفنان محمد صبحي، وأستطيع ان أقول اليوم سوريا عادت للحياة، هذه بداية لعودة قوية لسوريا”.

واكّدت شاهين في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي المصري عمرو أديب ان شعبي مصر وسوريا واحد، قائلة: “إحنا مقتنعين جدا بيهم ونحن معهم وداعمين لهم.. ومصر وسوريا شعب واحد ولن ينفصلوا”.