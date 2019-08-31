  • السبت , 31 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قرصنة حساب رئيس “تويتر”

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الصباح الجديد – وكالات:
أعلنت شركة “تويتر” الأميركية، تعرض الحساب الرسمي والخاص برئيسها، جاك دورسي، على موقع التغريدات الشهير، للقرصنة.
وحذرت “تويتر” من أن حساب “دورسي” يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.
وأرسل “الهاكرز” لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل “هتلر بريء”، كما طالب في تغريدة أخرى “رأس الهيكل العظمي الأصلع”، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.
وأكدت “تويتر” في بيان مقتضب لها، أنها مدركة للموقف وبدأت في إجراء تحقيق بشأنه.
وفي آخر تحديث منها، ذكرت “تويتر” أنها تمكنت من استعادة حساب جاك دورسي، وانه الآن آمن، وأكدت أنه ليس هناك ما يشير إلى أن أنظمة “تويتر” تم اختراقها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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