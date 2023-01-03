كرة القدم بين المد والجزر.. وتألق للألعاب الاخرى

ونحن نودع العام 2022

حمل عام 2022 الكثير من الاحداث الرياضية الشيقة، لعل أبرزها بطولة كأس العالم في قطر، وأخرى مختلفة نتناولها في هذا التقرير لحصاد رياضة هذا العام 2022 في الجانبيين المحلي والدولي ونسلط الضوء على احداث حققت الاثارة بين المتنافسين في شتى الالعاب

متابعة – الصباح الجديد:

الشرطة بطلاً للدوري الممتاز والمواس هدافاً للدوري

لم تكن المنافسة هذا العام ممكنة مع نادي الشرطة في الدوري الممتاز بعدما كان قطاره منطلقاً دون توقف او هوادة، حيث استطاع ان يتوج بلقب الدوري الممتاز برصيد 91 نقطة مبتعداً بـ 21 نقطة عن أبرز مطارديه القوة الجوية صاحب الـ 70 نقطة.

ولا يمكن ان يُنسى الدور الكبير للنجم السوري محمود المواس مهاجم نادي الشرطة، الذي حصد لقب هداف الدوري الممتاز برصيد 22 هدفاً، حيث ساهمت هذه الأهداف بشكل كبير في تتويج فريقه بالدوري.

الكرخ والكهرباء في نهائي غير مسبوق لكأس العراق

على غير العادة تمكن كل من الكرخ والكهرباء في الوصول الى نهائي كأس العراق الذي دائماً ما كان طرفيه او احد طرفيه من الأندية الجماهيرية المعروفة، الا ان هذا العام كان مختلفاً في نهائي جديد بين الكهرباء والكرخ، استطاع الأخير من خلاله الحصول على البطولة بعد فوزه بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

خروج محبط من تصفيات كأس العالم للمنتخب الوطني

لم يتمكن منتخبنا الوطني مجدداً من بلوغ نهائيات كأس العالم وخرج من التصفيات برصيد 9 نقاط فقط في المركز الرابع من مجموعته التي ضمت ايران وكوريا الجنوبية والامارات وسوريا ولبنان.

وتمكن كل من إيران وكوريا في التأهل المباشر الى النهائيات، في حين تأهلت الامارات في المركز الثالث الى الملحق الا انها خسرت امام استراليا بنتيجة 2-1 ولم تتأهل.

الاسباني كاساس مدرباً لأسود الرافدين

وخلال هذا العام وبعد مخاض عسير، تمكن اتحاد كرة القدم من تسمية طاقم فني اسباني لتدريب المنتخب الوطني بقيادة المدرب خيسوس كاساس، بعدما كان يقود الدفة مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل الذي اسلتم المنتخب مؤقتاً بعد استقالة الهولندي ديك ادفوكات، وستكون بطولة خليجي 25 في البصرة مطلع العام المقبل هي الأولى لكاساس.

إنجازات الألعاب الاخرى

سجل المنتخب الوطني للجودو إنجازا عندما حقق البطل شهاب عبد الوهاب التتويج بوسام الذهب في البطولة العربية لمنافسات وزن 100 كغم، في حين احرز زميله علي حسن عطا الله الوسام الفضي.

نجح العراق في تنظيم بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة لفئتي الناشئين والشباب ولكل الجنسين في محافظة السليمانية، وشهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من الفئات العمرية تحت 19 و17 و13 و11 عاماً يمثلون دول (سورية والسويد وايران ومصر والاردن وقطر ولبنان وفلسطين وبلجيكا وسيرلانكا واليمن والجزائر وعمان والبرتغال وكرواتيا) بالاضافة الى البلد المضيف العراق.

وكان منتخبنا بألعاب القوى في اللجنة البارالمبية على موعد مع الفوز بالوسام البرونزي في بطولة الشارقة الدولية المؤهلة إلى آسياد الصين التي أقيمت في الإمارات، بعد ان احرز 23 وساما ملونا 8 ذهبية و10 فضيات و5 برونزيات في البطولة التي سجلت مشاركة 22 دولة عربية واسيوية وافريقية واوربية.

اما شهر نيسان فقد شهد تفوق كبير لفريق نادي النفط بكرة السلة عندما توج بلقب الدوري الممتاز، محققا اللقب السادس تواليا باشراف المدرب خالد يحيى.. وفرض النفط نفسه بطل بعد انهاء مباراته امام الشرطة بنتيجة الفوز بـ 89 مقابل 77 نقطة.

وتمكن فريق الشرطة من حسم لقب دوري الكرة الممتاز 2022 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، واستطاع فريق الشرطة حسم لقب الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، بعد وصوله للنقطة 82.وجاء تتويج الشرطة باللقب الغائب عن خزائنه منذ 4 سنوات بعدما حقق سلسلة نتائج مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني المصري مؤمن سليمان.

واستطاع نادي غاز الجنوب بقيادة مدربه علاء خلف من حسم لقب الدوري الممتاز بالكرة الطائرة إثر تغلبه على فريق الجيش بثلاثة أشواط من دون رد.

كانت رياضة الاثقال على موعد مع تحقيق النجاح عن طريق اللاعب الشاب علي عمار يسر، بعد تتويجه بوسامين ذهبي وفضل لوزن 109 كعم في بطولة شباب آسيا التي ضيفتها أوزبكستان، ونال رباعنا البطل ميدالية ذهبية في فعالية الخطف، برفعه ١٧١ كغم، وذهبية ثانية في المجموع، بعد ان جمع ٣٧٣، وفضية بفعالية النتر بعد ان رفع ٢٠٢ كغم، وهي ارقام جديدة «.

القبضات تحصد الذهب

في شهر آب كانت قبضات العراق على موعد مع الفوز بالذهب في البطولة العربية للشباب التي أقيمت في مصر وأحرز يوسف الماجدي الذهب لوزن 71 كغم، اثر اطاحته بمنافسه الجزائري في النزال الختامي.

السيوف وبرونز آسيا

في الشهر ذاته كان منتخبنا الوطني بالمبارزة قد فرض نفسه بجدارة واحرز برونز بطولة آسيا في الكويت بمشاركة 22 دولة، واتى الإنجاز بسلاح اسيف المبارزة وهو الأول من نوعه بفضل جهود كبيرة للاعبي الفريق علي حسن ومحمد فاخر ومصطفى بشير ومهدي رحيم.، الذين حققوا على منافسيهم منتخب كازاخستان بنتيجة 45 مقابل 37 نقطة، وكانت النتائج النهائية لبطولة اسيا اسفرت عن تتويج منتخب كوريا الجنوبية بالمركز الاول وجاء منتخب الكويت ثانيا ومنتخب العراق بالمركز الثالث.

منتخب شباب العراق يتأهل إلى نهائيات آسيا

في شهر تشرين أول من منتخبنا الشبابي بطاقة الانتقال إلى نهائيات آسيا لكرة القدم، برغم من خسارته اما استراليا بهدف من دون رد في ختام مباريات المجموعة الثامنة، ومنتخبنا الشبابي بقيادة مدربه عماد محمد، استحق التأهل بع تفوقه في التصفيات التي ضيفتها الكويت وهي مؤهلة إلى نهائيات آسيا 2023 في أوزبكستان.