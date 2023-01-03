فعاليات فنية متنوعة شهدها عام 2022

شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، على مدار أشهر العام الحالي 2022 ،فعاليات فنية متنوعة، تمثلت بإقامة معارض تشكيلية تنوعت بين الرسم والنحت والكرافك وعروض وورش للأزياء أقامتها الدار العراقية للأزياء ، فضلا عن اعادة افتتاح مسرح الرشيد وفيما يلي أبرز الأحداث:

وداد إبراهيم:

المسرح العراقي يزخر بالحياة ويحصد الجوائز خلال 2022

شهد المسرح العراقي حركة فاعلة وكبيرة وتجارب امتدت افقيا وعموديا وبلورت اعمالا في مختلف ميادينه، وشهد عروضا جذبت شريحة كبيرة من الجمهور من متابعيه وأسس علاقة جيدة مع عشاقه من طلبة معاهد وكليات الفنون الجميلة في بغداد والمحافظات، فيما عمدت دائرة السينما والمسرح الى اعادة افتتاح مسرح الرشيد الاثير الى نفوس الفنانين بعد ان توقف لأكثر من عشرين عاما ليشهد عروضا متتالية.

يلتقط الواقع ويعيد صياغته

فالأعمال التي تعرض الان تختلف كل الاختلاف عن الاعمال التي عرضت سابقا لان المسرح العراقي يلتقط الواقع ويعيد صياغته فنيا، وما يميزه ثراء منطلقاته، ولديه معالجات فنية حسب التطور الفكري والتاريخي، واليوم نجد كل العاملين في المسرح من ممثلين ومخرجين وكتاب يضجون بالحياة ويحصدون جوائز وشهادات في المهرجانات العربية.

فقد شهد هذا العام فوز المبدع “علي عبد النبي الزيدي” بجائزة افضل نص مسرحي ضمن مشاركته في مهرجان “القاهرة الدولي لكتابة النصوص المسرحية التجريبية والفكرية” الذي اقيم في القاهرة بدورته التاسعة والعشرين بحصوله على المركز الاول لأفضل نص عن مسرحيته “الملائكة أيضاً يخرجون ليلاً على باب الله” وتنافس مع 220 مشاركا، وحصد في ذات المهرجان الفنان “ مصطفى الطويل” على جائزة أفضل سينوغرافيا عن مسرحية “إعادة ضبط المصنع” لـ”علي دعيم” مخرجا ومن انتاج قسم المسارح في دائرة السينما والمسرح

علي الزيدي جوائز وابهار

وتتوالى الجوائز اذ حصدت الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح على ثلاث جوائز في الاخراج والتمثيل عن مشاركتها بالعرض المسرحي “حرب العشر دقائق” في مهرجان “عشيات طقوس” بدورته 15 الذي اقيم في العشرين من اب الماضي على المسرح الثقافي الملكي في العاصمة الاردنية وبمشاركة عربية ودولية، والمسرحية للكاتب “علي عبد النبي الزيدي” وللمخرج “ابراهيم حنون” وبطولة “ اسيا كمال و قحطان زغير، و مهند علي” وسينوغراف “سهيل البياتي” والادارة كانت لـ “محمد سامي” وبأشراف د. “على محمود السوداني” والمعروف ان هذه المسرحية قدمت على مسرح الرشيد واضاءت انوار المسرح في مساءات بغدادية شهدت حضورا كبيرا ونالت الاعجاب الكبير من الجمهور

كما شهد منتدى المسرح عرض مسرحية “كلب الجنرال” معدة عن قصة للكاتب الروسي “جايكوف” اخرجها “جمال الشاطي” في محاولة لإعادة الحياة لمسرح الشارع وجسد العمل طلبة معهد الفنون الجميلة والمسرحية تتحدث عن الفساد واضطهاد السلطة للشعب، وشهدت حضورا جماهيريا متميزا.

نهاية2022

ومع هذا النجاح والابهار شهدت الاشهر الاخيرة من العام الحالي مشاركة للفرقة الوطنية للتمثيل في مهرجان “الاسكندرية المسرحي” بدورته 12 في مسرحية “بلاك بوكس” بطولة خضير ابو العباس وطه المشهداني وحيدر عبد ثامر وبسمه ياسين وحسين مدوحي وعلي عادل” ، وكما حصدت مسرحية المفتاح في صيف الزرقاء المسرحي الدولي.

كما توجت الفنانة المبدعة سهى سالم في مهرجان الاردن الدولي للمسرح ، في 15 تشرين الثاني 2022، بجائزة أفضل ممثلة، لادائها المتميز في مسرحية (خلاف) التي كتبها المخرج المسرحي العراقي مهند هادي، والذي فاز بذات المهرجان بجائزة افضل نص مسرحي

“انتيجونا” في المركز الثقافي الفرنسي

كما احتضن “المركز الثقافي الفرنسي” العرض المسرحي “في قول لا” المعدة عن مسرحية “انتيجونا” للكاتب الفرنسي “جان انوي” بالتعاون مع “محترف بغداد المسرحي” ولثلاثة ايام ابتدأ من 14/12 ولغاية يوم 16/ 12 اذ قدم الفنان والمخرج المسرحي “عزيز خيون” العرض المسرحي معدا ومخرجا يرافقه نخبة من نجوم المسرح العراقي.

تشكيل.. معارض في النجف والرمادي وحكايات الطين ببغداد

حصد التشكيل العراقي معارض متنوعة وجديدة في خاماتها ومعطياتها الفنية وخلال عام 2022 اقامت جمعية الفنانين التشكيليين العديد من المعارض في بغداد والمحافظات حرصا منها على التواصل مع التشكيل العراقي وتحفيز فناني المحافظات على تقديم اعمال اكثر شمولية.

شروط المعارض

اشترطت جمعية الفنانين التشكيليين في كل معارضها على ان تكون الاعمال جديدة ولم يتم عرضها في أي معرض واستبعدت في كل معارضها اعمال الجبس والطين من اجل احياء فكرة البحث عن مواد تترقي بالأعمال وتكون للجمعية خصوصية في العرض فجاءت في معارض النحت مواد من الحجر والفوم والبرونز والخشب .

وفي معرضها الذي اقيم في مقرها في المنصور مقابل متنزه الزوراء مطلع تشرين اول من العام الحالي والذي افتتحه رئيس الجمعية الفنان قاسم سبتي والفنان التشكيلي الرائد “باسم التكريتي” وبحضور اعضاء الهيئة الادارية وعدد من الشخصيات الفنية والثقافية وجمهور من الفنانين والإعلاميين ومتذوقي الفن، ضم المعرض سبعين عملا نحتيا حيث يعد من المعارض الدورية التي تقيمها الجمعية خلال منهاجها السنوي وبمشاركة فناني المحافظات ولمختلف التجارب الفنية والأساليب والاتجاهات والخامات في مجال النحت حيث ركزت اغلب الاعمال على تجارب حداثوية وافكار مأخوذة من البيئة العراقية وبصيغ جمالية ورؤى خلاقة تنبض بالحياة، واستمر المعرض ل10 ايام من اجل اعطاء فرصة اكبر للجمهور من المهتمين وطلبة كلية ومعهد الفنون الجميلة لمشاهد الاعمال المعروضة.

معرض الرمادي

وكان لمعارض التشكيل مساحة وصلت الى مدينة الرمادي اذ افتتح عضو مجلس النواب “اكرم العساف” وعدد من الشخصيات الفنية والاكاديمية وبرعاية جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين – المقر العام ، في السادس والعشرين من تشرين الثاني لعام 2022 معرض “فنانو الانبار السنوي” على قاعة معهد الفنون الجميلة في الرمادي، وبمشاركة 30 فنانا اذ قدموا ستين عملا بين الرسم والنحت والكرافك.

معرض النجف

كما افتتح “ماجد الوائلي” محافظ النجف في ١٩-١١- ٢٠٢٢ المعرض التشكيلي السنوي السادس لفناني فرع النجف بحضور اعضاء الجمعية وعدد من المثقفين والمتابعين للمشهد الثقافي بمشاركة ٦٠ فنانا وفنانة وبواقع اكثر من مئة عمل فني وبأحجام متنوعة حيث عبرت الاعمال المشاركة عن الاساليب والاتجاهات الفنية المختلفة التي قدمها الفنانون واكدت على اهمية الفن في صياغة القيم الانسانية والحياتية والجمالية.

حكايات الطين

وكان اخر معرض للجمعية المذكورة هو معرض “حكايات الطين” اذ افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار “احمد فكاك البدراني” المعرض الذي اقيم على قاعة الجمعية في مقرها في المنصور في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني 2022 وبحضور عماد جاسم وكيل وزير الثقافة والسفيرة الأستراليَّة لدى العراق “السيدة باولا غانلي” ورئيس الجمعية الفنان قاسم سبتي وبحضور اعضاء الهيئة الادارية وعدد من الشخصيات الفنية والثقافية وجمهور من الفنانين والإعلاميين ومتذوقي الفن، وضم المعرض ثمانين عملا لا كثر من خمسين فنانا وفنانة من العراق وعدد من الفنانين العرب من ( تونس، والكويت، ولبنان، والاردن، والبحرين ) الذين زينت اعمالهم قاعة العرض وساهمت في التأكيد على قيم التنوع والجمال والابداع في مفاهيم الفن المعاصر بأساليب جديدة وتجارب حداثوية وافكار استمدت من الواقع وبصيغ جمالية ورؤى خلاقة تنبض بالحياة، وبذل الفنانون محاولات لإيجاد صيغ تعبر عن محولة تغيير الاسلوب بأسلوب جديد من خلال تحريك الاسلوب السابق الى ضفة اخرى مع الابقاء على العلاقة في البناء والتشييد على الصفة العامة ، ومن خلال كل المعارض السابقة نجد ان هناك قوة دفع في اطار التجديد والحداثة في اساليب الموضوعات التي طرحت.

عروض وورش للدار العراقية للأزياء خلال عام 2022

تعد (الدار العراقية للأزياء) صرحا ثقافيا وفنيا وتاريخيا كبيرا ومهما، كونه يتعامل مع التاريخ والتراث والحضارة ويقدم الاستعراضات الخاصة بالأزياء من خلال لوحات فنية فيها سرد وشعر وموسيقى وفن مسرحي واضاءة، يعمل فيها خبراء في الخياطة والتصميم وصناعة الحلي والاحزمة والرسم وكتابة الحروف العربية والإسلامية على القماش بما فيها رسومات الواسطي. والكتابة على أزياء ملكات وملوك العراق.

بعد الجائحة نشاطات متنوعة

اقامت الدار العديد من النشاطات خلال عام 2022 وبعد توقف دام عام خلال جائحة كورونا، ولعل ابرزها المعارض التشكيلية والخاصة بفنانين الدار ودورات وورش والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والرسمية وعروض للأزياء في الاحتفالات والمناسبات داخل الدار وخارجها.

ومن هذه النشاطات دورة تعليم فن الخياطة والتصميم والاكسسوار رقم (27) في “مركز التدريب والتطوير” في الدار المذكورة خلال شهر تشرين الثاني، وقدم في الدورة محاضرات من قبل كل من المصمم “سيف العبيدي” والمختص بفن الخياطة “جاسم شعنون عبد الله” وتحدثت عن فن الاكسسوارات الفنانة “ندى عباس”.

ولمناسبة اليوم العالمي للطفل اقامت الدار عرضا بعنوان “تراثنا لمستقبلنا” في 26 تشرين الثاني من العام الحالي، وقدم في الحفل عزف للطفلة الموهوبة “مايا مصطفى” على الة البيانو وفعالية للأطفال بعنوان “افتح ياسمسم” للراحل فيصل الياسري وعرض تراثي عراقي بمشاركة 18 طفلا تقل اعمارهم عن 15 عاما الى جانب العارضة “سحر لعيبي” والعارض “عمار كاظم” وكانت الدار قد صممت ملابس تراثية للأطفال من قبل قسم الانتاج .

محاضرات في فن الاكسسوار

واقامت الدار في الاول من كانون الاول فعالية الرسم الحر “سمبوزيوم” بعنوان (بصمات ابداعية)، على حدائق الدار بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين اذ قدموا اعمالا تعبر عن اسلوبهم واتجاههم في التشكيل، وفي الرابع من الشهر المذكور اقامت الدار مهرجان “منتدى الحضارات” بنسخته السادسة بحضور ممثلين عن تسعة دول (ارمينيا، بيرو، المكسيك، ايران، ايطاليا، اليونان، مصر، بوليفيا والصين)، وحضور وكلاء وزارة الخارجية والثقافة والسياحة والاثار، ومدير عام الدار العراقية للأزياء “انعام عبد المجيد” اذ قدم عرضا للأزياء يمثل الحضارات التاريخية والحقب التي مرت على العراق بأزياء ابدعتها ونفذتها الكوادر الفنية العاملة في الدار.

مجلة لك للأزياء

وكانت الدار قد اصدرت مجلة الازياء “لك” منذ عام 2018 والتي توقفت عن الاصدار بسبب الجائحة وعادت للإصدار خلال عام 2022 الكترونيا اذ صدر العدد الثالث منها والتي تتكون من عدة ابواب منها المقالات والتحقيقات والمنوعات وصفحة فنون والمرأة والطفل والثقافية اذ تستضيف فيها الكتاب والشعراء والادباء، وتسلط الضوء على ابرز النشاطات التي تقدمها الدار، ومن ابرز ما تقدمه المجلة نشاطات المصممين وانتاج الازياء التي تشارك في العروض والتي تم تصميمها من قبل دائرة الانتاج في الدار، وموضوعات اخرى ما جعلها تعد من المجلات الاولى في العراق التي تتحدث عن الازياء فقط الا ان المجلة توقفت بسبب التمويل المالي لها.

نصف قرن من النجاح

وكان الدار قد احتفلت خلال هذا العام بمرور نصف قرن على تأسيسها والمعروف ان “الدار العراقية للأزياء”، وهي الصرح الثقافي والفني الذي يحتل مكانا كبيرا بين مرافق وزارة الثقافة والسياحة والاثار ويقع مبنى دار الأزياء في منطقة تعد من اجمل مناطق بغداد(زيونة) بناية شامخة بنيت على شكل يشبه الزقورة (بناية تأريخية من زمن الكيشييين ) لتتناسب مع رمزيات هذه الدار، وفيها اقسام كثيرة ومتنوعة وهي

“التصميم، والخياطة، والتطريز، والعرض والتدريب، ومتحف الأزياء، والاكسسوارت، والملابس الاشورية والبابلية والسومرية” اقسام واروقة وطوابق لدار تحقق نجاحات عالية بفضل كبير لجمال وعمق حضارة وادي الرافدين، وجمال الأزياء التاريخية لحضارات عاشت على ارض العراق من شماله حتى جنوبه.

منذ ان تأسست هذه الدار في السبعينات من القرن الماضي قدمت عروضا للأزياء التاريخية على شكل قصص وحكايات واشعار بصوت الشاعر الراحل عبد الرزاق عبد الواحد، واوبريتات فنية ساحرة تعبر عن الحياة على ارض العراق من حكاية انكيدوا، وحمورابي واشور بانيبال حتى العصور الإسلامية مرورا بهارون الرشيد، وحكايات عن جمال بغداد وشموخها ..

مشاكل وأزمات واجهت المشاهير من النجوم في عام 2022

أزمات عدة واجهت عدداً من مشاهير العالم العربي، خلال عام 2022 والذي بدأ العد التنازلي لنهايته، وتنوعت تلك الأزمات فالبعض منها أوصل هؤلاء النجوم إلى ساحات القضاء، وأخرى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وآخرون واجهوا أزمات من نوع آخر، ومن خلال التقرير التالي سنرصد أبرز مشاكل وأزمات المشاهير والنجوم.

“شيرين عبد الوهاب” أزمة ثم نهاية سعيدة”

تعد أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، من أكثرالأزمات التي تصدرت الساحة الفنية لفترة طويلة، خاصة وأن أزمتها كانت مليئة بالأحداث الكثيرة، حيث بدأت بإيداع شيرين عبد الوهاب في إحدى المستشفيات من قبل شقيقها، حتى يساعدها في التعافي من آثار المواد المخدرة، في ظل توجيه سهام الاتهامات للفنان حسام حبيب الذي انفصل عنها قبل دخولها المستشفى، باعتباره الشخص الذي أوصلها لهذه المرحلة الصعبة.

تطورات سريعة

ومع مرور الأيام شهدت أزمة شيرين عبد الوهاب تطوراً سريعاً، منها الشائعات التي لحقت بها، منها انها سوف تستكمل رحلة علاجها خارج البلاد، وهذا الأمر تم نفيه جملة وتفصيلاً من محاميها المستشار ياسر قنطوش والذي كذب هذه الأخبار.

ولم تمر سوى أيام لتخرج شيرين على جمهورها بتسجيل صوتي تطمئنهم من خلاله على حالتها الصحية بل وطالبت محاميها بإخراجها المستشفى.

نهاية سعيدة

وعقب خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى شنت هجوماً حاداً على شقيقها وحررت ضده محضراً رسمياً، تزامنا مع اعلان عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، حيث زفت هذا الخبر السار لجمهورها من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة “mbcمصر”، وأثناء مداخلتها أعلنت عن تنازلها عن كافة المحاضر والقضايا التي رفعتها على شقيقها، ليسدل الستار على تلك الأزمة بنهاية سعيدة تكللت بعودة حسام وشيرين مرة أخرى.

منة شلبي “واقعة المطار أمام الشائعات”

أثناء عودة منة شلبي من الولايات المتحدة الأمريكية، تم التحفظ عليها في مطار القاهرة، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزتها على هيئة أكياس شيكولاتة من مخدر الماريجوانا، وتم ترحليها للجهات المختصة التي تتولى التحقيق معها.

شائعات

واجهت الفنانة منة شلبي العديد من الشائعات التي لحقت بها، عقب أزمة المطار، أولى تلك الشائعات هو بحث القائمين على مسرحية “ ساعة الحظ” استبدال بطلة المسرحية الفنانة منة شلبي بفنانة أخرى، بسبب أزمة المواد المخدرة التي تعرضت لها منة خلال الأيام الماضية والتي على إثرها تم إحالتها لجهات التحقيق المختصة لبحث أمرها.

وكشف الدكتور أشرف زكي “نقيب المهن التمثيلة” في تصريح خاص لموقع “ سيدتي”، أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة ولم تحدث إطلاقاً، وما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا شائعات.

وأوضح، إلى أن مسرحية “ ساعة حظ” والتي تشارك فيها منة شلبي، تم تأجيلها ليس أكثر، وأنه يعمل الآن على عمل مسرحي آخر ليس له علاقة بمسرحية “ساعة الحظ”.

ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، بل وصلت إلى أن الفنانة منة شلبي تم احالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات ، وهذا ما تم نفيه جملة وتفصيلاً من قبل النيابة العامة التي أصدرت بياناً رسمياً أكدت من خلاله بأن منة شلبي لا تزال قيد التحقيق.

إليسا “بلاغ رسمي”

دخلت الفنانة إليسا في صدام حاد، مع الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، بعد الاتهامات التي قامت بتوجيهها لهما بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما خص أغنية “أنا وبس”. وبسبب ذلك أعلنت إليسا في سبتمبر الماضي، عن طريق وكيلها القانوني، عن إقامة دعوى قضائية ضد الفنان زياد برجي، والشاعر أحمد ماضى، تتهمهما بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية.

وجاء فى البيان الصادر عن محامى إليسا إن زياد برجي، وأحمد ماضي، تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وحصل كل منهما، مقابل ذلك على حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور.

وتابع البيان أن برجى وماضي أعادا نشر الأغنية تحت عنوان “وبطير” رغم أن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية “وبطير” لأنها الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية .

“أزمات صحية “..أنغام …عملية جراحية

أثارت الحالة الصحية للفنانة أنغام قلق محبيها وجمهورها، خاصة بعد الإعلان المفاجئ من قبل إدارة أعمال أنغام، عن تعرضها لأزمة صحية اضطرت من خلالها لإجراء عملية جراحية، وسط تساؤلات عديدة وتكهنات عن سبب الرئيسي لهذه العملية. ولكن سرعان ما طمأنت أنعام متابعيها على حالتها الصحية، من خلال ينان نشرته عبر حسابها على “ انستغرام” أكدت من خلاله على أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة، وستستكمل قريباً نشاط الفني من خلال عودتها لاحياء حفلات غنائية جديدة.

هيفاء وهبي.. تعرضت للتنمر

تعرضت الفنانة هيفاء وهبي للتنمر، من قبل بعض الأشخاص الذين تهكموا على شكل وجهها وملامحها، عقب ظهورها في حفلها الذي أقيم بموسم الرياض حيث جاء بحسب التعليقات أنها ظهرت بملامح بدا عليها التقدم بالعمر وفشل جراحات التجميل، ويرجع ذلك بسبب سوء الاضاءة التي استخدمت أثناء المؤتمر الصحفي للحفل. وردت النجمة اللبنانية على حملة التنمر التي وجهت لها، من خلال مداخلة هاتفية لها على برنامج “ اليوم”، قائلة “إن هؤلاء المتنمرين سعَوا لإثبات أنها مشوَّهة وليست سمراء، وأضافت: “ما العيب أن أكون سمراء الوجه، بعد أن بيّضت وجه بلدي”، وسخرت من منتقديها قائلة: “لو أرادوا إثبات أن لوني فسفوري؛ فلا مشكلة”.