نصيف ينتقد أداء الأولمبي في الصين

بغداد ـ عبد الكريم ياسر:

قال كابتن منتخباتنا الوطنية الحارس الدولي السابق فتاح نصيف عقب نهاية مباراة منتخبنا الاولمبي أمام المنتخب الفيتنامي التي انتهت بخسارة منتخبنا بفارق ركلات الجزاء وخرج على إثر هذه الخسارة من البطولة.

واضاف: الفريق العراقي مع الاسف غير منظم ويلعب باسلوب السبيعينات ويعتمد على الكرات العاليه فقط ولم يفعل الجانبين عكس الفريق الفيتنامي الذي أثبت من خلال الأداء انه فريق منظم ويلعب كره حديثه كما ان تقصير اللاعبين له اثر كبير في النتيجه لان كل يلعب بطريقه فرديه مقيته ولا ارى اي لاعب في الفريق ياتي بالفارق وعدم وجود القائد له اثر كبير على الفريق اتمنى ان نراجع انفسنا ونرى اين وصلت الهند وماليزيا وفيتنام ونحن محلك سر مع الاسف.

وختم نصيف حديثه قائلا: ما نشاهده بكرة القدم العراقية اليوم شيء محزن ويزيدنا الما يضاف إلى الأم الغربة التي نعيشها منذ عشرات السنين ونحن بعيدين عن اهلنا وناسنا وبلدنا مع ان كلمة الحق التي لابد من قولها ان الأشقاء في قطر لن يجعلوننا نشعر بهذه الغربة كونهم يعاملوننا معاملة الاهل الا ان الوطن يبقى عزيز وغالي ويسري في عروقنا وما يمسه يمسنا فعل نحن العراقيين الذين نعمل في قطر بقطاع الرياضة نجتمع سوية في كل مباراة يكون أحد أطرافها منتخب من بلدنا لنتابع ونقرأ أحداث المباراة وما يؤسفنا لم ولن نجد اي تطور حاصل فقط لعب كلاسيكي عقيم لا يتناسب مع التطور الحاصل في كرة القدم على مستوى كل دول العالم وهنا لابد من ان يكون للناس المعنيين بكرة القدم العراقية سيما اتحاد الكرة ان تكون لهم أكثر من وقفة وإعادة نظر في ترتيب أوراق منتخباتنا الوطنية مستقبلا.