إنجاز تاريخي للبريطاني إدموند ببطولة أستراليا

سيدني ـ وكالات:

صعد البريطاني كايل إدموند لدور الثمانية في بطولة كبرى للمرة الأولى خلال مسيرته مع اللعبة.

قلب إدموند تأخره بمجموعة، وفاز على منافسه الإيطالي أندرياس سيبي 6-7 و7-5 و6-2 و6-3 في دور 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أمس.

واستمرت المباراة أقل قليلًا من ثلاث ساعات، وأطلق خلالها إدموند (23 عامًا)، وهو البريطاني الوحيد في فردي الرجال في ظل غياب آندي موراي بسبب الإصابة، 63 كرة حاسمة، ليضمن الاستمرار في أولى البطولات الكبرى للموسم الحالي.

كما نفذ إدموند 25 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد، لكن كراته القوية الحاسمة، وخاصة الأمامية منها هي التي حسمت النتيجة، بعد أن قلل اللاعب البريطاني من أخطائه التي تسببت في خسارته المجموعة الأولى.وسيلتقي إدموند في الدور المقبل مع البلغاري جريجور ديميتروف أو مع الاسترالي نيك كيريوس.وبسبب إصابة في الكتف، تلقى إدموند المصنف 49 مساعدة طبية في مباراة اليوم، لكنها لم تؤثر على أدائه كما يبدو.