«الشباب والرياضة» توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها اللبنانية

عبطان وفنيش يتفقدان ملعب الشعب الدولي

بغداد ـ قسم الإعلام:

وقعت وزارة الشباب والرياضة العراقية مع نظيرتها اللبنانية اتفاقية تعاون في إطار إثراء الشراكة بين البلدين وتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بينهما.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في المؤتمر الصحفي الذي اعقب توقيع الاتفاقية وحضره وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش والوفد المرافق فضلا عن رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي والكادر المتقدم في الوزارة، لقد تشرفنا بزيارة وزير الشباب والرياضة اللبناني ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد الكرة ورؤساء الاتحادات الرياضية اللبنانية، وكانت الزيارة مثمرة ونتج عنها الاتفاق على اقامة بطولة عربية تحمل اسم بطولة النصر لعدد من الفعاليات الرياضية وسيتم قريبا الاتفاق على عدد الالعاب المشاركة فضلا عن التوقيات والموازنة الخاصة بالبطولة.

واضاف عبطان ان وزارة الشباب والرياضة اخذت على عاتقها خلال الفترة الماضية توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالين الشبابي والرياضي، اذ نتج عن اتفاقية التعاون مع السعودية مجيء منتخبها الوطني للعب في البصرة في السابع والعشرين من الشهر المقبل وهو ما لم يتحقق منذ اربعة عقود من الزمن، في حين ان اتفاقية التعاون مع قطر تمثلت بطلب الاخوة في قطر خوض مباراة ودية في بغداد الى جانب فتح فرع لاكاديمية اسباير في العراق وتأكيد مشاركتهم في البطولة الرباعية التي ساقام في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وتوقيع اتفاقية بين القناة الرياضية العراقية مع قناة الكأس، وننتظر تفعيل اتفاقياتنا مع لبنان وايران عقب اقامة لجان مشتركة لتنفيذ فقرات الاتفاقيات فضلا عن ان الاتفاقيات منحتنا فرصة توحيد المواقف والرؤى في الانتخابات التي تقام للاتحادات العربية والاسيوية والدولية ليكون صوت العراق عاليا ومؤثرا.

من جانبه اكد وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش ان توقيع الاتفاقية يتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات الامنية بكافة مسمياتها على تنظيم داعش الارهابي وهي فرصة لدفع العلاقات الثنائية بين الجانبين، مباركا للحكومة والشعب العراقي ما تحقق من انتصارات.

وبين فنيش ان العراق ولبنان يتمتعان بعلاقات صداقة اثمرت العديد من المنجزات في كافة المجالات الشبابية والرياضية وغيرها، وسنعمل على تعزيز العلاقات الرياضية التي تربط العراق بلبنان كونها علاقات وثيقة وقديمة قائمة على التعاون المتبادل وتعزيز اوجه التعاون المشترك وإثراء الشراكة بين البلدين والذي بدا جليا بالاعلام عن اقامة بطولة رياضية عربية لمختلف الفعاليات والالعاب الرياضية ما سيسهم في خدمة شريحة الرياضيين بين الدول العربية.وفي نهاية اللقاءات تم توزيع الهدايا والدروع التذكارية.. وحضر اللقاء امين عام اللجنة الاولمبية حيدر الجميلي وعضوي اتحاد الكرة فالح موسى ويحيى كريم.

من جانب اخر، اطلع وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، نظيره اللبناني محمد فنيش على المنشآت الرياضية في ملعب الشعب الدولي والتطورات الاخيرة التي حصلت فيه من اجل تهيئته لاستقبال المباريات الدولية.

وقال فينيش خلال زيارته ان ملعب الشعب تحفة معمارية تمثل تاريخ الرياضة العراقية ونحن في سعادة تامة بمناسبة زيارته، مشيداً بالثورة العمرانية التي احدثتها الوزارة في ملعب الشعب وباقي المنشأت الرياضية.. واضاف انه سيكون هناك تعاون مشترك بين لبنان والعراق في تبادل الخبرات من اجل تطوير المنشأت الرياضية .

وشهدت الزيارة حضور رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية ورئيس اتحاد الكرة اللبناني والوفد المرافق، ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي وعضوي اتحاد الكرة فالح موسى ويحيى كريم.