مجلس الشيوخ الأميركي يحاول إخراج الحكومة الفدرالية من الشلل

تظاهر مئات الآف الأشخاص في واشنطن ونيويورك ضد ترامب

واشنطن ـ أ ب ف:

يجري تصويت جديد اليوم الاثنين على الارجح في مجلس الشيوخ الاميركي للتوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين حول موازنة الحكومة لإخراجها من الشلل.

فبعد عام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا واجه الاخير السبت مشكلة شلل الحكومة الفدرالية بسبب المفاوضات بشأن الموازنة الجارية في الكونغرس.

وقال ترامب ساخرا في سلسلة تغريدات صباحية «انها الذكرى الاولى لرئاستي واراد الجمهوريون تقديم هدية جميلة لي».

واعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل امس الاحد انه يدعو الى تصويت جديد بعد فشل تصويت الجمعة الماضية الذي ادى الى شلل الحكومة. وقال في بيان «اؤكد لكم ان التصويت سينجح اليوم الاثنين الا اذا كانت هناك رغبة بان يتم قبل ذلك».

في موازاة ذلك تظاهر مئات الاف الاشخاص في واشنطن ونيويورك وشيكاغو في اطار «مسيرة النساء» التجمع الذي تحدى ترامب غداة تنصيبه.

في الوقت الذي اجتمع فيه اعضاء الكونغرس اعتبر الزعيم الجمهوري لمجلس النواب بول راين ان الديموقراطيين يتحملون وحدهم مسؤولية المأزق السياسي. وقال «نقوم باشياء غريبة في واشنطن. لكن ما حصل ضرب من الجنون».

وهذا المأزق صعب لترامب الذي اعتبر نفسه ماهرا في التفاوض. والغى ترامب زيارته المقررة في نهاية الاسبوع الى ناديه الخاص في فلوريدا حيث كان يفترض ان يحتفل بالذكرى الاولى لوصوله الى بيت الابيض خلال حفلة لجمع الاموال.

ويعود الشلل الاخير للحكومة الفدرالية الى 2013 في عهد الرئيس الديموقراطي باراك اوباما ودام 16 يوما.

هذا ويتوقع ان تظهر آثار الشلل، المشهد المتكرر في الحياة السياسية الاميركية، اعتبارا من اليوم الاثنين في حال عدم التوصل الى حل.

وسيؤدي الشلل الى بطالة تقنية تطال مئات الاف الموظفين الفدراليين «غير الاساسيين». وستخفض انشطة عدة وكالات كخدمة الضرائب لكن الاجهزة الامنية لن تتأثر. وسيواصل 1,4 مليون عسكري اميركي عملياتهم من دون تقاضي راتب.

وقالت نويل جول الموظفة الفدرالية في الخمسين من العمر امس الاول السبت التي شملتها البطالة التقنية في واشنطن لفرانس برس «لا يمكننا سوى الترقب انه امر مخيف».

واعلن نائب الرئيس مايك بينس خلال محطة في شانون (ايرلندا) حيث التقى جنود اميركيين «هناك عسكريون اميركيون يستعدون للتوجه الى الكويت لستة اشهر وانهم قلقون لعدم تقاضي رواتبهم على الفور. انه امر غير مقبول».

من الاثار الجانبية الاخرى الممكنة لهذا الشلل، اعلن البيت الابيض ان مشاركة ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي (سويسرا) منتصف الاسبوع المقبل غير مؤكدة.

كثف ترامب امس الاول السبت اتصالاته الهاتفية مع كبار المسؤولين في الكونغرس لكن دون ان يلوح في الافق تقدم ملموس.

من جهته سخر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشارك شومر لصعوبة التفاوض مع رئيس «يبدل موقفه باستمرار».

ويتهم ترامب المعارضة بتجاهل مصالح البلاد الاساسية. وغرد قائلا «الديموقراطيون اكثر قلقا على المهاجرين غير الشرعيين منه على جيشنا او امننا على حدودنا الجنوبية الخطيرة».

ونقطة الخلاف الرئيسية هي مطالبة الديموقراطيين باحراز تقدم حول تسوية اوضاع مئات الاف المهاجرين غير الشرعيين الذين اتوا شبابا الى الولايات المتحدة والغي في ايلول وضعهم الموقت الذي منحته لهم ادارة الرئيس باراك اوباما.

وعندما الغى ترامب هذا البرنامج الذي سمح ل690 الف شاب اوضاعهم غير شرعية بالعمل والدراسة بصورة شرعية، امهل الكونغرس حتى اذار لايجاد حل دائم لهؤلاء الافراد». لكن اي خطوة لم تتخذ ذاك.