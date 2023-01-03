الارجنتين وميسي ابطالاً لكأس العالم

2022 حققت حلم ميسي الكبير بحصوله على البطولة مع بلاده الارجنتين بعد الفوز الدراماتيكي على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، ليعيد الكأس الغائب عن خزائن الارجنتين منذ عام 1986.هذا الانتصار الهب حماس المشجعين على مستوى العالم ممن يحبون الأسطورة ليونيل ميسي حيث شهد العالم ومنطقتنا العربية احتفالات في كل مكان بسبب هذا الإنجاز الذي حققه ميسي ورفاقه.

الـ”فيناليسيما” أرجنتينية

وفي هذا العام ايضاً توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس أوروبا – أميركا الجنوبية “فيناليسيما” بعد فوزه الكبير على نظيره الإيطالي (3-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ويمبلي”.

حضور تاريخي للمغرب

بطولة كأس العالم في قطر شهدت ايضاً حضوراً تاريخياً للمنتخب المغربي الذي تمكن من الوصول لأول مرة الى المربع الذهبي في تاريخه وتاريخ العرب وافريقيا وتحصل على المركز الرابع بعد خسارته امام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 2-1.

ريمونتادات مثيرة لريال مدريد

وفي بطولة دوري ابطال أوروبا تحصل ريال مدريد على لقبه التاريخي الرابع عشر بعد مخاض عسير حيث واجه خطر الخروج من البطولة في ثلاث مناسبات، بعدما حقق العودة التاريخية {الريمونتادا} امام باريس سان جيرمان، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ليتمكن في النهاية من الفوز على ليفربول في المباراة النهائية بهدف وحيد سجله اللاعب فينيسيوس جونيور.وحقق ريال مدريد في العام نفسه الفوز ببطولة الدوري الاسباني وكذلك كأس السوبر الاسباني.

بنزيما رجل الذهب

هذه التتويجات التي حصل عليها النادي الملكي مهدت الطريق لنجمه كريم بنزيما في الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث كانت له البصمة الأكبر في هذه الإنجازات مع ريال مدريد.

اينتراخت فرانكفورت بطلاً للدوري الاوروبي

وفي أوروبا أيضا وهذه المرة الدوري الأوروبي، حقق نادي اينتراخت فرانكفورت الفوز بالبطولة بعد انتصاره في المباراة النهائية على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح.

عام محبط لبرشلونة

هذا العام كان محبطاً لنادي برشلونة الذي لم يحقق أي القاب تذكر فضلاً عن ضائقة مالية كبيرة ألمت بالنادي، نتيجة الهبوط الى الدوري الأوروبي بعد حلوله في المركز الثالث من مجموعته في دوري الابطال تاركا المركز الأول والثاني الى بايرن ميونخ وبنفيكا، وكذلك خسارته السوبر والدوري الاسباني، وكذلك في النسخة الجديدة من الابطال في نفس العام لم يتمكن من العبور وتوجه الى الدوري الأوروبي مجدداً تاركاً المركزين الأول والثاني في مجموعته الى بايرن ميونخ وانتر ميلان.

الدوريات الكبرى

وعلى مستوى الدوريات الكبرى فقط تحصل مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي وميلان على لقب الدوري الإيطالي، فيما حصل بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني وباريس سان جيرمان بطلاً لفرنسا.

السنغال بطلاً لكأس الأمم الافريقية

وعلى مستوى قارة افريقيا فقد شهد عام 2022 فوز السنغال ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية.

انتهاء قصة رونالدو واليونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أن المهاجم كريستيانو رونالدو سيغادر الفريق، في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب “أولد ترافورد”.وجاء ذلك بعد مقابلة للاعب البرتغالي أدلى خلالها بتصريحات قاسية، مهاجماً إدارة مانشستر يونايتد، واتهمها بخيانته، وأكد عدم احترامه لمديره الفني إيريك تن هاغ.

فيدرر يعتزل التنس بالبكاء

وفي هذا العام ايضاً، أعلن أسطورة التنس روجر فيدرر عن الخبر الذي كانت تخشاه الجماهير حول العالم منذ فترة طويلة بعد أن قرر وعيناه تملأها الدموع، اعتزال منافسات المحترفين ليضع حداً لمسيرة مليئة بالانجازات.