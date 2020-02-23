الموجة العظيمة الصباح الجديد +الصباح الجديد آراء وأفكار فبراير 23rd, 2020 التعليقات على الموجة العظيمة مغلقة 18 views المربع المشؤوم ! وزير الصحة يتابع الإجراءات المتخذة بخصوص فيروس كورونا نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة مجلس الوزراء يوافق على دخول العمال الصينين الى البلاد فبراير 23rd, 2020 سياسيون ورجال اعمال عراقيون يعانون احتباس 50 مليار دولار اودعوها المصارف اللبنانية فبراير 23rd, 2020 الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم بناء مستوطنات جديدة في الأراضى الفلسطينية فبراير 23rd, 2020 التعليم: تعليق الامتحان التقويمي للكليات يخص هذا العام فقط فبراير 23rd, 2020 علاوي يبدي مرونة، وبعض الاطراف الكردية ترفض المشاركة في جلسة التصويت لحكومته فبراير 23rd, 2020 انخفاض نسبة التصحر في البلاد الى 30 % خلال العامين الماضيين فبراير 23rd, 2020 وزير الصحة يتابع الإجراءات المتخذة بخصوص فيروس كورونا فبراير 23rd, 2020 المربع المشؤوم ! فبراير 23rd, 2020 هل تؤدي صفقة ترامب ـ نتنياهو إلى «الدولة الواحدة»؟ فبراير 23rd, 2020 التعليقات مغلقة