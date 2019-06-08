صدر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جمال كمال محمود «البحر الأحمر في الاستراتيجيا العثمانية (1517-1801)» ويتناول أهمية البحر الأحمر الإستراتيجية والاقتصادية خلال العصور القديمة والوسطى، ابتداءً بالفراعنة، مروراً بالإغريق والرومان والدولة الإسلامية خلال عهودها المختلفة، وانتهاءً بسلطنة المماليك وتعاونها مع الدولة العثمانية لمواجهة الخطر البرتغالي. كما يتناول محاولات القوى الكبرى السيطرة عليه، وسياسة الدولة العثمانية في البحر الأحمر ومدى نجاحها أو إخفاقها في الدفاع عنه ضد الخطر البرتغالي، ورؤية الدولة العثمانية في الإستراتيجيا التي اعتمدتها فيه، والمتمثلة في إغلاقه أمام السفن الأوروبية، ومدى نجاح العثمانيين في تطبيق منظومتهم الأمنية فيه. ويتألف الكتاب (227 صفحة بالقطع الوسط، موثقاً ومفهرساً) من مقدمة وستة فصول وخاتمة وعشرة ملاحق.

جمال كمال محمود: حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة القاهرة في عام 2006. محاضر بالمؤتمرات والندوات بمكتبة الإسكندرية، والمجلس الأعلى للثقافة، والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ومكتبة القاهرة الكبرى، وموظف في الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية، ونشر العديد من الدراسات والبحوث في دوريات عربية مختلفة. صدر له: الأرمن في مصر في العصر العثماني (2008)، والأرض ‏والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني (2010)، وحكاية الفلاح المصري في العصر العثماني (2012)، والخبز في مصر العثمانية (2016)‏.