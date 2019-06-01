مذكرة تعاون بين زين العراق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا لدعم وتطوير الجهود المشتركة

في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الذكية

بغداد – الصباح الجديد:

انطلاقاً من التزامها بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والارتقاء به الى المستويات العالمية، أبرمت شركة زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مذكرة تعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا كجزء من مشاركتها في توفير الحلول الرقمية والتطبيقات العصرية للمجتمع العراقي والتعاون مع القطاع الحكومي في دعم جهود الوطنية للتحول نحو تقديم الخدمات والحلول الإلكترونية وإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس من خلال هذا التعاون.

وتهدف المذكرة الى التعاون العلمي والفني بين الطرفين من خلال توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتطوير العمل التكنولوجي والانظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تهتم بها شركة زين للاتصالات و دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة العلوم والتكنولوجيا والتي تخدم المؤسسات الحكومية والتي على تماس مباشر من شرائح المجتمع.

ويذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد ان «هذه المذكرة تعد بوابة لإطلاق برامج عديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرامج الرقمية التي ستسهم بشكل كبير في تغيير إيجابي في المجتمع حسب حاجاته». ويضيف الزاهد بان «التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص ضروري لإحداث ثورة في مجال التكنولوجيا والمضي نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات وخصوصاً في الجانب العلمي.»

ومن جانبه ذكر السيد الوكيل الفني لوزارة العلوم والتكنولوجيا د. فؤاد كاظم الموسوي ان «هذه المذكرة مع زين العراق هي بداية لمرحلة جديدة من مراحل دعم التطور التكنولوجي في البلد والتي تعمل عليها الوزارة لتوفير الحلول الرقمية والتطبيقات الإلكترونية لتقديم الخدمات التي من شأنها دعم عملية التحول الالكتروني وأتمتة الأعمال والتطبيقات الذكية التي تسهم بشكل أساسي في تقديم الخدمات المجتمعية، إذ تعمل كوادر دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة على تطوير التطبيقات والبرمجيات التي تدعم عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

تجدر الإشارة أن مذكرة التعاون ستشمل الاستشارات والدعم العلمي والفني والتقني إضافة الى التدريب والتطوير لكوادر الوزارة من قبل شركة زين العراق في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وتشكيل فرق عمل مشتركة و كذلك اقامة الدورات وورش العمل المشتركة وصولا الى بلورة رؤية استراتيجية فيما يخص آليات العمل ومتطلبات المشاريع المستقبلية من اللغات البرمجية المتطورة والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة الذكية والتي تخدم مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المجتمع.