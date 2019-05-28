باريس تكثف جهودها لمنع اعدام أربعة فرنسيين من عناصر داعش في البلاد

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، أن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من الفرنسيين في العراق بعد إدانتهم بالانتماء الى تنظيم داعش..

وقال لو دريان في تصريحات اوردتها “رويترز”، إن “بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش الإجرامي”.

وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدت، امس الأول الاثنين، إنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض من حيث المبدأ عقوبة الإعدام.

ونقلت رويترز ذاتها في خبر ترجمته عن الخارجية الفرنسية قولها في بيان إن “السفارة الفرنسية في العراق ، باعتبار دورها المقدم للحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لنقل موقفها ( المعارض لعقوبة الاعدام) للسلطات العراقية”.

واضاف البيان أن “الوزارة تحترم سيادة السلطات العراقية وانه يجب الرد على جرائم عناصر تنظيم داعش والتي تصل الى عقوبة الاعدام في العراق”.

وكانت القضاء العراقي أصدر خلال الأحد والاثنين الماضيين حكم الاعدام بأربعة يحملون الجنسية الفرنسية منتمين الى تنظيم داعش الارهابي .