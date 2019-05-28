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باريس تكثف جهودها لمنع اعدام أربعة فرنسيين من عناصر داعش في البلاد

شؤون عراقية
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الصباح الجديد – وكالات:
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، أن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من الفرنسيين في العراق بعد إدانتهم بالانتماء الى تنظيم داعش..
وقال لو دريان في تصريحات اوردتها “رويترز”، إن “بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش الإجرامي”.
وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدت، امس الأول الاثنين، إنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض من حيث المبدأ عقوبة الإعدام.
ونقلت رويترز ذاتها في خبر ترجمته عن الخارجية الفرنسية قولها في بيان إن “السفارة الفرنسية في العراق ، باعتبار دورها المقدم للحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لنقل موقفها ( المعارض لعقوبة الاعدام) للسلطات العراقية”.
واضاف البيان أن “الوزارة تحترم سيادة السلطات العراقية وانه يجب الرد على جرائم عناصر تنظيم داعش والتي تصل الى عقوبة الاعدام في العراق”.
وكانت القضاء العراقي أصدر خلال الأحد والاثنين الماضيين حكم الاعدام بأربعة يحملون الجنسية الفرنسية منتمين الى تنظيم داعش الارهابي .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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