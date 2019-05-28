وزير الثقافة: في اميركا 16 الف قطعة اثرية نعتزم استردادها

بغداد – الصباح الجديد:

تعهد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الثلاثاء، باستعادة اكثر من 16 الف قطعة اثرية من الولايات المتحدة، مؤكدا رغبة الوزارة بعقد اتفاقات تعاون وشراكة مع دول عدة.

وقال الحمداني خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة، بحسب بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “نحن سائرون باتجاه الانفتاح على الأشقاء والأصدقاء وفتح الحوار مع الجميع، وهذا تأكد من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي في مجال الثقافة والسياحة والفنون والآداب والشؤون الدينية”.

واضاف “الجانب السعودي أبدى رغبته بالعمل على مشروع إدراج طريق الحج القديم الممتد من مدينة الكوفة العراقية إلى مدينة حائل السعودية على لائحة التراث العالمي باعتباره ملف مشترك، وكذلك ترميم وتعمير شارع الرشيد وترميم وصيانة شاطئ دجلة القديم”.

واشار الى أن “الجانب الإيراني سيبعث وفداً هندسياً إلى العراق لصيانة طاق كسرى لما يمتلكونه من خبرة في مجال صيانة الأبنية الطينية المشيدة بالطابوق واللبان”.

ولفت الحمداني الى أن “وفداً من الوزارة برئاسة مدير عام دائرة العلاقات فلاح العاني، سافر إلى قطر للتفاوض بشأن صندوق تنمية قطر لدعم مشروع المسارح، ومشروع النشر المشترك، إذ يتفاوض بشأنه عضو اتحاد الأدباء والكتاب عمر السراي لدعم دار الشؤون الثقافية ودار الثقافة والنشر الكردية لتزويدهما بمطابع، فضلاً عن مشاريع متعددة أخرى مع القطريين”.

وتابع “خلال زيارتي للكويت تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الإعلام الكويتي لاسترداد الممتلكات الثقافية والتفاوض على العديد من المشاريع ومنها إقامة نشاط مشترك مثل مؤتمر الأسبوع الثقافي العراقي خلال شهر تشرين الأول القادم..



وتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لاسترداد الآثار الموجودة في متحف تاهاي التركي، وكذلك مع لبنان ومتحف نابو لامتلاكه قطعاً أثرية ولوحات فنية”.

وأردف قائلاً “سوف أذهب إلى واشنطن من أجل استرداد ٥٥٠٠ قطعة أثرية من شركة (هوبي لوبي) وعشرة الاف رقيم طيني مستردة من جامعة كورنيل، إضافة إلى قطع أثرية مستردة من جامعة بنسلفانيا”.



