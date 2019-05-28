حرائق الحنطة والشعير شملت 7577 دونما في 149 حادثة

خلال عشرين يوم فقط

بغداد – الصباح الجديد:

اوردت مديرية الدفاع المدني امس الثلاثاء، ان عدد حوادث الحريق في حقول الحنطة والشعير التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، بلغ 149 حادثة خلال عشرين يوما.

وقالت المديرية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٢٧/٥/٢٠١٩ تضمن ١٤٩ حادثة”.

وأوضحت المديرية أن “المساحات المحترقة بلغت ٧٥٧٧ دونما، فيما بلغت المساحات المنقذة ١٣١٩٩٨ دونما”.

والتهمت حرائق كبيرة، على مدى الشهر الماضي، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العراق، ولم تتمكن السلطات من معرفة منفذيها حتى الآن.

وأتت النيران على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، فيما كان المزارعون يستعدون لموسم الحصاد.

وتؤكد وزارة الزراعة أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا “ممنهجة” وتستهدف ثروة البلاد الوطنية، فيما تشير إلى أن تحقيقاتها مستمرة للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.