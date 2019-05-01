غوايدو يطالب مؤيديه بمواصلة التظاهرات غداة فشل انقلاب عسكري ضد مادورو

عدها «بداية النهاية» لنظام الحكم في فنزويلا

الصباح الجديد – متابعة :

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو، الأربعاء غداة إعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وبعض من مؤيّديه، بينما أكدت الحكومة «إفشال» انقلاب ضدها.

وقال غوايدو في شريط فيديو بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء «أدعو القوّات المسلّحة إلى مواصلة التقدّم في عملية الحرية. غداً، في الأول من أيار/مايو – امس الاربعاء -، سنواصل في كل فنزويلا، سنكون في الشارع».

وأكد أن تظاهرات الأربعاء ستكون «الأكبر في تاريخ فنزويلا» في مسعاه للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.

إلا أنّ مادورو بقي ثابتا بعد دعوة خصمه غوايدو الجيش إلى الانقلاب في محاولة فشلت على ما يبدو.

وأعلن مادورو الثلاثاء «إفشال» انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لغوايدو، متوعّداً المتورّطين في هذه «المحاولة الانقلابية» بملاحقات جزائية.

وأضاف في خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في كراكاس وقد أحاط به وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وعدد من القادة العسكريين أنّ ما جرى «لن يظلّ من دون عقاب، وقد تحدّثت مع النائب العام وعيّنت ثلاثة مدّعين عامّين هم بصدد استجواب كلّ الأشخاص الضالعين».

وأكّد أنّ «المدّعين العامّين سيطلقون ملاحقات جزائية بالجرائم الخطيرة التي ارتكبت ضد الدستور ودولة القانون والحق في السلام».

وتصاعد التوتر في فنزويلا هذا العام بعد أن أعلن غوايدو، رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، في 23 كانون الثاني/يناير نفسه رئيسا بالوكالة بموجب الدستور، معتبرا أنه أعيد انتخاب مادورو عن طريق التزوير العام الماضي.

وسارعت الولايات المتحدة وعدد من كبرى دول أميركا اللاتينية ومن بينها البرازيل والبيرو وتشيلي إلى دعم غوايدو، تبعتها بعد ذلك عدة دول من الاتحاد الأوروبي.