الإميراطور ناروهيتو يعتلي عرش اليابان بعد أبيه

الصباح الجديد ـ وكالات :

شهد القصر الإمبراطوري في طوكيو امس الأربعاء، مراسم جلوس الإمبراطور الجديد ناروهيتو على العرش بعد نزول والده أكيهيتو عنه أمس الثلاثاء. وقبل مراسم الجلوس، احتشد الجمهور في الساحة المقابلة للقصر وعلى طول الطريق الذي سلكه موكب ولي العهد من مقره إلى القصر الإمبراطوري، وهم يرددون هتافات التحية «باندزاي» (عاش الإمبراطور). ويمكن فقط للبالغين الذكور من العائلة الإمبراطورية المشاركة في الحفل ويسمح بوجود النساء بين الضيوف، بمن فيهم الوزراء وممثلو فروع السلطات الثلاث. وأصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ126 لليابان اعتبارا من منتصف ليل امس الاول الثلاثاء، حيث خلال الاحتفال القصير الذي استمر ست دقائق فقط تسلم الشارات الإمبراطورية المقدّسة التي تضفي الطابع الرسمي على مكانته إمبراطورا وهي سيف ومرآة وجوهرة. وفي كلمته الأولى الموجهة للشعب الياباني، أقسم الإمبراطور الجديد بأن يكون دائما مع الشعب، وأن يخدم رموزه بإخلاص حسب الدستور. وقال، إنه سيتمسك بالمسار الذي سلكه صاحب الجلالة إمبراطور الشرف أكيهيتو، وأضاف: «أتمنى السعادة للشعب الياباني ومزيدا من الرخاء لليابان، والسلام للعالم كله». وحضر الحفل في قاعة سيدن ماتسو-نومي في القصر الإمبراطوري، رئيس الوزراء شينزو آبي، ورؤساء فروع السلطات الثلاث في اليابان، وكذلك الوزراء والشخصيات الرسمية، وبلغ إجمالي