المنطقة الخضراء تفتح بالكامل خلال عشرة أيام وسيليها طريق المطار

سكرتير رئيس الوزراء:

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الاحد، عن فتح المنطقة الخضراء بالكامل امام حركة المواطنين خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال الفريق الركن محمد حميد في تصريح تابعته الصباح الجديد: “تم اكمال نسبة 85% من الاستعدادات الخاصة بفتح المنطقة الخضراء 24 ساعة امام حركة المواطنين ولم يتبق سوى 15%” ، مضيفا أنه “سيتم خلال العشرة ايام المقبلة فتح المنطقة بالكامل”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دوّن ضمن برنامجه الحكومي وفي اثناء تسلمه المنصب العام الماضي انه سيقوم باجراءات لفتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين على شكل مراحل.

كما أعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء أن الجهات المختصة ستقلل من كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي تمهيدا لرفعها بشكل نهائي.





وقال الفريق الركن محمد حميد: «تسلمنا شكاوى المواطنين بشأن كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى داخل مطار بغداد الدولي، وايضا تكلمنا مع الجهات المختصة بهذا الشأن».

وأوضح حميد، «هناك استجابات عديدة بشأن رفع جميع الحواجز بالطريق»، لافتا الى أن «الجهات المتخصصة ستقوم بالتقليل من كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى المطار تمهيدا لرفعها بشكل نهائي».