مقتل 40 صحفياً في العراق منذ 2015

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق امس الاثنين إن 40 صحفيا قتلوا فيما أصيب 76 آخرون بين عامي 2015 و2017.

وأوضحت الجمعية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن” 40 صحفيا قتلوا خلال الأعوام الثلاثة، وأصيب 76 آخرين، معظمهم قضوا خلال فترة العمليات العسكرية لتحرير الأراضي التي احتلها عصابات داعش الإرهابية عام 2014″.

وأشارت الجمعية إلى “تسجيل 430 انتهاكا صريحا ضد حرية العمل الصحفي في العراق، معظمها كانت من قبل جهات حكومية وأمنية”، دون توضيح طبيعة تلك الانتهاكات ، وأضافت أن “معظم حالات الإصابات التي تعرض لها الصحفيون كانت خلال عام 2017، وهو العام الذي شهد معارك تحرير الموصل”.

كما لفتت الجمعية إلى “استمرار استهداف الجماعات المسلحة المجهولة للعديد من الصحفيين، وتواصل مسلسل الإفلات من العقاب”.