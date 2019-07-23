  • الثلاثاء , 23 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • دوري اليد الممتاز ينطلق 15 أيلول

دوري اليد الممتاز ينطلق 15 أيلول

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز لموسم 2019/ 2020.. وقال الاتحاد أن «الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر في اجتماعة الأخير، ان يبدأ الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد يوم الاحد المصادف 15 ايلول المقبل».
واوضح أن «الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر أن يبدأ دوري الدرجة الأولى الموهل للدوري الممتاز يوم الاحد المصادف الاول من ايلول»، داعياًالأندية الراغبة بالمشاركة الى «إرسال كتب مصدق من النادي المشارك إلى الاتحاد العراقي لكرة اليد».

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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