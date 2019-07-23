وزير الشباب والرياضة يوقع محضر إعادة العمل في مشروع قاعة بغداد أرينا

إعلام الشباب والرياضة:

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، أول أمس، ان قاعة بغداد أرينا ستُضيف حفل افتتاح بغداد عاصمة الشباب العربي 2020، مبينا ان إعادة العمل بمشروع القاعة المغلقة سعة 7 آلاف متفرج سيكون بابا لتضييف بطولات قارية و دولية كونها مطابقة للمواصفات المعتمدة في البطولات الخارجية الكبرى.

وأوضح رياض خلال توقيعه محضر إعادة العمل في المشروع ان الوزارة من خلال الجهد الهندسي والفني ستنهي كافة المشاريع الرياضية والقاعات، اذ سيكون العام الحالي هو عام افتتاح ملعبي الحبيبية والزوراء فضلا عن انهاء ملف ملعب التاجيات، إذ عملنا على تذليل كل العراقيل وسهلنا الأمور الإدارية التي تتعلق بهذه المشاريع وافتتاحها سيكون بشرى سعيدة للرياضيين والشباب لاستثمارها وممارسة هواياتهم فيها.

وأضاف ان إعادة العمل في قاعة بغداد أرينا كان احد الملفات المهمة التي نعمل على إتمامها ونسعى إن يكون إنهاء العمل فيها ضمن مدد وفترات زمنية محددة لا تتجاوز العشرة أشهر لتكون جاهزة لتضييف حفل افتتاح اختيار بغداد عاصمة الشباب العربي 2020، فضلا عن سعينا لتضييف إحدى البطولات الكبرى.

من جهته أكد مدير عام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد ان الاتصالات والمناقشات مع الشركة الجديدة المنفذة أسهم في إقناعها بالعودة إلى العمل في هذا المشروع الاستراتيجي والمهم كونه يخدم الرياضة والرياضيين بألعاب عدة على وفق توجيهات السيد الوزير الذي يدعو دائما إلى تهيئة المنشات الرياضية وفتح أبوابها للرياضيين والشباب الواعدين لممارسة أنشطتهم وفعالياتهم.